Наталия Киселова от "БСП - Обединена левица".
По думите ѝ в момента целите са по-краткосрочни с оглед на разгарящите се извън Народното събрание протест и шум.
"Вотът на недоверие ще даде възможност на правителството да покаже определени постижения от една страна и от друга да бъдат критикувани мотивите, в които има въпроси, за които да се обвинява това правителство е неправилно", коментира Наталия Киселова.
Моята надежда е да има бюджет държавата, подчерта тя.
"Когато се допусне напрежението да премине извън Народното събрание е нормално да има протести на улицата. Никога улицата не може да замени парламентарната трибуна. Парламентарната трибуна трябва да бъде основният начин, по който да се представят различните гледни точки в обществото и в политическата система", каза още Наталия Киселова.
Подчерта, че в последните дни и премиерът, и основните политически фигури са показали, че са готови на диалог.
"Насилието никога не е решение. Щом хората са живи и здрави - материалните щети са поправими, МВР ще си направи изводите, но това, което се случи, показва, че имаме още много да учим като общество за търпимостта едни към други, а не да призоваваме за насилие", коментира още Наталия Киселова.
