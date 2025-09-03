Новини
Наталия Киселова: Политика се прави с отговорност, почтеност и отчет за реалните проблеми на българските граждани
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 11:01
©
Започна четвъртата сесия на 51-вото Народно събрание. В началото на първото пленарно заседание прозвучаха химнът на Република България и химнът на Европейския съюз. 

При откриване на есенната сесия на Народното събрание, моят призив към всеки един от Вас, представителите на народа в парламентарната зала, е да осъзнае отговорността, която всеки и всички имаме към българските граждани, заяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова. Тя отбеляза, че предизвикателствата пред българското общество и държава, са сериозни - социално неравенство; ефективно правосъдие; борба с корупцията, без да я делим на наша и ваша; демографска криза; качество на образованието; липса на достъпно здравеопазване извън големите областни центрове; икономическо и социално развитие на страната; динамика на международните отношения.

Апатията на българските граждани към случващото се в тази зала и въобще към политическия процес изискват осъзнаване, че не бива да се злоупотребява с правото на протест, само за да се търсят политически дивиденти, посочи Наталия Киселова. Огромната гражданска енергия, която намери израз в протести, изисква конкретни решения и отговорност, а не партийна аритметика как това ще се отрази на рейтинга, подчерта тя.

Председателят на парламента отбеляза, че очакванията на нашите сънародници изискват реални действия и аргументирани предложения. Политика не се прави, за да оцелее рейтингът на който и да партиен проект или лидер, не се прави като игра със страховете на хората, а с отговорност, почтеност и отчет за реалните проблеми на българските граждани, на българските общини, на българският бизнес, заяви Наталия Киселова.

