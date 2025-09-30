Наталия Киселова: Към момента са приети всички закони, свързани с плавен преход към еврото

© Народно събрание Осигуряването на плавен преход за въвеждане на единната европейска валута, успешно усвояване на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост и приемане на държавния бюджет за следващата година ще са основните приоритети в работата на Народното събрание през есенната сесия. Това отбеляза председателят на парламента Наталия Киселова пред ръководители на дипломатически мисии на държави членки на Европейския съюз в България.



Председателят на Народното събрание инициира работна закуска с представителите на дипломатическите мисии и основна тема на разговора бяха приоритетите в работата на 51-вото Народно събрание. Посланиците отбелязаха, че това е първа подобна среща и изразиха надежда тя да се превърне в традиционен обмен на мнения.



Към момента са приети всички закони, свързани с плавен преход към еврото, това е един от основните приоритети на правителството и партиите, които го подкрепят, подчерта Наталия Киселова. В следващите седмици и месеци, ако има необходимост за приемане на допълнителни разпоредби, ще работим, за да ги приемем, добави тя.



Председателят на Народното събрание посочи, че се полагат усилия за пълноценно усвояване на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост. За нас е важно да успеем да направим така, че всички средства, отредени за България, да бъдат усвоени, подчерта Наталия Киселова.



Като трети основен приоритет през есенната сесия на Народното събрание Наталия Киселова открои приемането на време на държавния бюджет за 2026 г. В този закон трябва да бъде намерен баланс на ангажиментите на всяка партия в управлението и отговор на проблемите, които възникват и изискват своевременни решения, отбеляза тя. Като такъв проблем Наталия Киселова посочи преодоляването на затрудненията с осигуряването на водоснабдяване в определени части от страната.



Предстои Народното събрание на Република България да бъде домакин на три значими регионални форума – 66-ата Генерална асамблея на Парламентарната асамблея за Черноморско икономическо сътрудничество, на 13-тата Парламентарна асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа и форум на парламентаристите от страните от Дунавската стратегия, отбеляза председателят на парламента.



Макар тези три формата да са различни, ще имаме общи теми и първата от тях е гарантиране на мир и постигане на стабилност в Европа, подчерта Наталия Киселова. Европейската интеграция на страните от Западните Балкани също ще бъде сред поставените от България теми, посочи тя и уточни, че страната ни желае държавите от нашия регион да станат част от ЕС.



Акцент по време на българските председателства на организациите ще бъде и подобряване на инфраструктурната и транспортна свързаност между Балканските страни, добави Наталия Киселова. Ще се опитаме чрез тези три формата да търсим сближаване не само между представителите на правителствата и на парламентите, но и между хората на Балканите, защото те стимулират добрите отношения, допълни тя.



Българското правителство и парламентарно мнозинство нямат друга визия, освен европейското настояще и бъдеще на страната ни, заяви председателят на Народното събрание. Наталия Киселова изрази благодарност за подкрепата на страните членки на ЕС за присъединяването на България към Шенген и Еврозоната, Съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.



Представителите на дипломатическия корпус проявиха интерес за стъпките, които ще бъдат предприети от Народното събрание за максимално усвояване на средствата от Плана за възстановяване и устойчивост, за готовността за присъединяване на страната ни към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и за стабилността на правителството и мнозинството. Сред засегнатите теми бяха и приоритетите и предизвикателствата пред България до 2030 г. и българската позиция по отношение на преговорите на Република Северна Македония с ЕС.