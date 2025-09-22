Наталия Киселова: Когато се води политика, подчинена на националните интереси, и има обединение, се постигат най-добрите резултати

© Булфото Днес се навършват 117 години от паметния 22-ри септември, откакто тук, в старопрестолния Търновград нашите предци обявиха Независимостта на България. С този акт една от най-старите държави в Европа отново се появява на световната карта. Това каза председателят на Народното събрание Наталия Киселова във Велико Търново по повод честването на днешния празник, предаде репортер на "Фокус".



Според нея, когато се води политика, подчинена на националните интереси, и има обединение, се постигат най-добрите резултати за нашата родина.



Тя отбеляза още, че историческото дело, което отбелязваме днес, е резултат от българската дипломация.



"Днес ни е нужно да черпим сили и вдъхновение от делата на предците ни, днес ни е нужно да търсим и пазим това, което ни обединява, а не да демонстрираме това, което ни разделя. Нужно ни е да осъзнаем, че постигането на националните ни цели зависи изцяло и единствено от нас.", призова Киселова.



"Нека да пребъде свободна и независима България!", пожела председателят на НС.