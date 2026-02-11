Наталия Киселова. На свое заседание парламентарната група на БСП-ОЛ прие нов състав на своето ръководство, предаде репортер на ФОКУС.
"Разговорът беше съвсем колегиален", каза Киселова.
На въпрос как БСП ще гласува, ако бъде президентът Илияна Йотова наложи вето на законопрокета за промените в Изборния кодекс, тя отговори:
"Когато наложи, ще прочетем внимателно мотивите и ще има позиция на парламентарната група, както по всеки законопроект или точка в дневния ред", каза тя.
По отношение на въпроса за евентуален бъдещ проект на Румен Радев, Киселова коментира, че това е въпрос на "Нероден Петко", а за ПП-ДБ тя отбеляза, че "БСП - Обединена левица" си имат конкретни позиции по въпроса и ако те съвпадат, добре, но ако се говори за ляво и дясно, различията са съществени.
