Наталия Киселова.
Тя призова по никакъв начин този случай да не бъде политизиран и въпреки, че наближават избори, парламентарната трибуната да не се използва за предизборни цели и политически нападки.
По думите и сме станали свидетели на две неща – внушения, че има една версия, по която работи разследването, а от изслушването е станало ясно, че са няколко.
Според нея е шокиращо, че няма доверие в служителите на МВР, които повече от седмица се опитвали да разкрият причините и мотивите за това тежко престъпление.
"Българското общество, самозатворило се в себе си търси виновните извън себе си. Всички сме виновни. Допуснахме Закона за народната просвета да бъде заменен със Закон за училищно и предучилищно образование, който отмени възпитанието в българското училище, на традиционното образование да не се гледа като на единственото образование, да има алтернативни форми на образование", обясни тя.
По думите и е допуснато и неправителствена организация да иска в един предишен парламент и да получи контрол върху изначално държавна дейност, както и либерализиране - вместо съдебна регистрация, в Министерството на правосъдието на организации, които не биват контролирани в обществена полза, споделят от пресцентъра.
"Към днешния момент берем плодовете на тази либерализация във всички сфери на нашия живот. Необходимо е да се върнем към традиционното българско образование - всички деца да ходят на училище, от първия до последния час да са в клас, а не да не им пишем отсъствия, защото парите следвали ученика“, каза още председателят на ПГ на левицата.
Според Киселова днешния ден е тъжен, защото води до извода за една държава, която нехае за живота на шест човека - не защото не се разследват последиците, а защото преди това не са направени много неща.
"Случаят "Петрохан" е без аналог в последните няколко десетилетия. Той е ужасяващ за всеки един трезвомислещ български гражданин. Той от 1 февруари приема през медиите информация, която буди притеснение и поводи за равносметка в каква държава живеем. Като родител и учител съм шокирана от това, че са замесени непълнолетни деца", заяви от трибуната на парламента при изслушването народният представител от левицата Петя Цанкова.
Тя отправи питане към председателя на Държавната агенция за закрила на детето установено ли е как 15-годишното момче в хижа "Петрохан" е отсъствало като ученик, записан в частното училище "Космос", как са извинявани отсъствията, преминавало ли е от клас в клас и възрастта му съответства ли на класа, в който трябва да бъде. В отговора се установи, че ДАЗД и в момента продължават проверката там.
Народният представител отправи въпрос и към министъра на околната среда и водите министър Генов за шокиращи две различни на външен вид споразумения на министерството с въпросното сдружение.
От отговора на министър Манол Генов стана ясно, че Министерството на околната среда и водите е установило, че рамковото споразумение от 8 февруари 2022 г. със Сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии“ е сключено без участие на дирекциите на ведомството, без необходимия контрол за законосъобразност и при липса на правно основание. Той подчерта, че след отказ на сдружението да го прекрати по взаимно съгласие, МОСВ е сезирало прокуратурата и МВР, изпратило е нотариална покана за прекратяване на дейностите и е извършило проверки на място.
През юни 2025 г. министерството едностранно е прекратило споразумението, като посочва, че районът около хижа "Петрохан“ не е защитена територия, а контролът върху режимите в защитените зони се осъществява от РИОСВ.
