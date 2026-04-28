Четири млади българки едва стигнаха до България. Три пъти Wizz Аir отмени полета им от Мадрид до София. Заради случващото се в Близкия изток и цените на горивата явно все по-често ще ставаме свидетели на подобни ситуации.

Пред ФОКУС момичетата разказаха:

Полетът ни снощи беше за 21:05 часа. Пристигнахме на летището час и половина по-рано и започна голямото чакане. Чак към 1:30 през нощта казаха, че полетът се отменя заради технически проблеми със самолета. Заявиха, че ще ни настанят в хотел, до който ще ни откара автобус. Такъв не дойде и взехме такси за наша сметка. В хотела пристигнахме около 2:00 часа и чакахме още час да ни настанят. Уведомиха ни, че ще летим в 9:35 часа тази сутрин. Оказа се, че има ново отлагане, този път за 10.20 часа. До летището отново пътувахме с такси за наша сметка.

Момичетата разказват, че настаняването в хотела било въпрос на бърза реакция – който успее да пусне резервация – има легло, останалите изгорели. На въпросния полет е имало семейства с малки деца и хора в инвалидни колички. В хотела се оказало, че няма място за всички и част от българите се върнали да спят на летището.

На финала се оказало, че повреденият самолет не може да бъде поправен и с още половин час от обещаното ги качили в друг.

Живи и здрави са пристигнали на родна земя, но със сигурност ще запомнят това пътуване!

ФОКУС напомня, че при подобни премеждия имаме права и следва да подадем документи за обезщетение.

Ако полетът закъснява от летището на тръгване, имате право на помощ или възстановяване на платената цена, в зависимост от разстоянието на полета и продължителността на закъснението. Ако полетът закъснява с повече от 3 часа при пристигане, вие може да имате право и на допълнително парично обезщетение, обясняват от ЕПЦ.

Кога имате право на обезщетение при закъснял полет

Не при всяко забавяне имате право да отправите претенция към авиокомпанията. Законодателството изрично определя случаите, когато може да се търси помощ и съдействие /виж галерията/. Обезщетенията, стига да потърсите правата си, стигат до 600 евро на човек.

ВАЖНО!!!

Ако сте пристигнали в крайната си дестинация със закъснение от повече от 3 часа, имате право на допълнително парично обезщетение, освен ако закъснението се дължи на извънредни обстоятелства.

Ако полетът ви закъснява с повече от 5 часа, авиокомпанията трябва да ви даде възможност да се откажете да пътувате и да ви възстанови парите, платени за билета. Връщането на сумата трябва да стане в рамките на 7 дни от датата, на която е трябвало да се проведе пътуването. Важно е да подадете сигнал и да имате доказателства. Пазете всичко- от билета, до бележката за сандвич и кафе на терминала. Направете дори снимка на таблото, което казва, че вашият полет закъснява или се отменя.

Какво означават извънредни обстоятелства

Дори полетът да е отменен заради извънредни обстоятелства, авиокомпанията трябва да ви осигури грижи. Тя обаче не е длъжна да ви изплати обезщетение.

За извънредни обстоятелства се считат тези, които са извън контрола на авиокомпанията и които не са могли да бъдат избегнати, дори да са били взети всички необходими мерки. В тази група спадат най-вече:

– Лоши природни условия (буря, обилен снеговалеж например)

– Рискове, свързани със сигурността на пътниците (заплахи, атентати)

– Политическа нестабилност

Може сами да проверите вашите права при закъснял полет с помощта на калкулатора за полети на ЕПЦ. Проверката може да се направи много лесно и бързо, като е достатъчно само да се въведат началната и крайната точка за вашето пътуване на английски език. Информацията в калкулатора за полети е на български език.