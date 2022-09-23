Íàøåíåö ñ÷óïè ðåêîðäà â Ãúðöèÿ: Äàäå ñàìî 9,50 åâðî çà ïëàæ 

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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 10:34 / 23.09.2022Êîìåíòàðè (1)54
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Â ðàííèÿ ñëåäîáåä õàïíàõ çà 6 åâðî áóðãåð ñ êàðòîôêè. Ñóòðèíòà òðúãíàõìå â 5.00 ÷àñà îò Êúðäæàëè, âå÷åðòà ñè áÿõìå âêúùè îêîëî 20.00 ÷àñà“, òîâà ðàçêàçâà êúðäæàëèåö, êîéòî òîâà ëÿòî å áèë 10 ïúòè íà "ïëàæ çà äåí“. 

Ïî-÷åñòî õîäèë íà ïëàæíàòà èâèöà ìåæäó Ôàíàðè è Àðîãè, íî îòñêà÷àë è äî íàé-ãîëåìèÿ ïëàæ íà Áàëêàíèòå, òîçè â Êåðàìîòè, óòî÷íÿâà 24rodopi.com.




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