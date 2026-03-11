Нова напрегната нощ в Тел Авив на фона на ескалацията на конфликта в Близкия изток. Сирени за въздушна тревога и предупреждения за ракетни атаки са звучали почти през час, а хората са били принудени многократно да са в бомбоубежищата.Това разказа българският журналист Весела Райчинова, която живее в Израел от близо 30 години. Тя се включи от град Бат Ям – част от гъсто населената зона около Тел Авив, където са разположени няколко съседни града.По думите ѝ нощта е била изключително напрегната за жителите на централната част на Израел."Почти през час-час и половина имаше сирени и предупреждения за атаки от Иран. Хората непрекъснато трябваше да бъдат в бомбоубежищата. Ако има първо предупреждение, след това сирени – няма отпускане да се върнем по домовете си, следват нови сирени“, разказа пред bTV тя.Според нея това е била една от най-напрегнатите нощи от началото на последната ескалация."Може би една от най-тежките нощи по отношение на напрежението и на това, което се случва в този конфликт“, допълни Райчинова.Журналисът разказа, че в последните дни районът около Бат Ям, Тел Авив и близките градове Холон и Ришон Лецион е сред основните цели на ракетни атаки."На около 50 метра от мен преди два дни падна ракета. Това беше разпръскваща се ракета – основната глава се разделя на няколко други. Ударът беше много силен“, каза тя.По думите ѝ подобни атаки се случват често в последните дни и се чуват мощни експлозии.Въпреки това животът в Израел не е напълно спрял."Търговските центрове са отворени и животът продължава, но с ограничен капацитет“, обясни Райчинова.Някои хора вече са получили разрешение да се върнат на работа, но при условие че се намират близо до защитени помещения и спазват всички мерки за сигурност.Според журналисът животът в Израел учи хората как да се справят с постоянни кризи и напрежение."Израел е школа за това как човек трябва да преодолява трудностите в живота. Това е място, което учи да цениш човешкия живот и всичко, което имаш“, каза тя.Райчинова споделя, че опитът и дългите години в страната ѝ помагат да овладява страха."Страхът е нещо, на което ако се подадем, трудно бихме останали устойчиви. Хората или владеят себе си, или се поддават на натиска“, допълни тя.Вече 12 дни продължават ракетните атаки и дроновите удари между Иран и Израел. Най-силно засегнати са районите в централната и северната част на страната, където сирените за въздушна тревога се включват по няколко пъти на ден.