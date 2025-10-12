Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Наш лекар предупреди: След наводненията дебнат много чревни инфекции
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:36Коментари (0)49
©
Наводненията по Южното Черноморие и натрупаният боклук в София създават риск за здравето, но при навременна реакция и спазване на елементарна хигиена няма основание за паника. Това коментира пред NOVA д-р Аспарух Илиев, ръководител на лаборатория в университета в Берн.

"Единични струпвания на боклук за седмица-две не са фатални. Основният риск идва, ако отпадъците престоят по-дълго и привлекат гризачи – мишки и плъхове, които пренасят фекално-орални инфекции като салмонелоза“, обясни д-р Илиев.

По думите му ниските температури през есента и зимата са естествена защита, защото забавят развитието на бактерии и насекоми.

Опасностите след наводненията: Замърсена вода и чревни инфекции

Много по-сериозен според него е рискът в наводнените райони на Южното Черноморие.

"При големи количества вода може да се получи смесване на питейна, дъждовна и канална вода. Така се увеличава опасността от заразяване с Ешерихия коли и други чревни инфекции“, предупреди експертът.

Той напомни, че в тези райони трябва задължително да се мият ръцете, плодовете и зеленчуците и да не се консумира вода от чешмата, ако не е обявена за безопасна.

Зимните вируси: COVID, грип и RSV

Д-р Илиев подчерта, че през следващите месеци ще циркулират няколко основни вируса — COVID-19, грип и респираторен синцитиален вирус (RSV), който е особено опасен за деца и възрастни.

Болести на ставите - диагностика и лечение

"Грипният пик и COVID тази година се очакват след Нова година. Новите варианти на коронавируса – Нимбус и Стратос – протичат със силен гърлобол и хрема, но рискът от дълъг COVID остава“, каза специалистът.

Ваксинацията остава най-сигурната защита

"Ваксините срещу COVID и грип трябва да се поставят отново – имунитетът от миналогодишната имунизация е краткотраен“, подчерта д-р Илиев.

Той препоръча създаването на навик за ежегодна ваксинация през есента, тъй като вирусите непрекъснато мутират и всяка година ваксините се адаптират към актуалните щамове.

Още по темата: общо новини по темата: 91
12.10.2025 »
11.10.2025 »
11.10.2025 »
11.10.2025 »
11.10.2025 »
11.10.2025 »
предишна страница [ 1/16 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Благоевград е предупреден за утре: Поривите на вятъра ще достигат до 20-22 m/s.
Благоевград е предупреден за утре: Поривите на вятъра ще достигат до 20-22 m/s.
15:09 / 10.10.2025
Благоевградчани, ако държите такива неща в дома си, ето как да се отървете
Благоевградчани, ако държите такива неща в дома си, ето как да се отървете
11:02 / 11.10.2025
Определени домакинства имат право на целева помощ за зимата от 606 лв., остават им 15 работни дни да я предявят
Определени домакинства имат право на целева помощ за зимата от 606 лв., остават им 15 работни дни да я предявят
14:49 / 10.10.2025
"Биг Брадър" в Благоевград: Камери за видеонаблюдение и на нови места в града
"Биг Брадър" в Благоевград: Камери за видеонаблюдение и на нови места в града
09:49 / 10.10.2025
Кметът Байкушев разкри колко струва тон отпадък в Община Благоевград
Кметът Байкушев разкри колко струва тон отпадък в Община Благоевград
15:50 / 10.10.2025
Кметът на Благоевград с решителна стъпка за опазване на парк "Ловен дом" от застрояване
Кметът на Благоевград с решителна стъпка за опазване на парк "Ловен дом" от застрояване
15:46 / 10.10.2025
Гуцанов: Не ми се вижда логично толкова много хора да имат ТЕЛК в България. Толкова ли сме болни като нация?
Гуцанов: Не ми се вижда логично толкова много хора да имат ТЕЛК в България. Толкова ли сме болни като нация?
11:17 / 11.10.2025
Актуални теми
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Световни квалификации - Мондиал 2026
България в еврозоната
Влизането на България в Шенген
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: