Нарушения за над 216 хил. лева - ето кой бе глобен от Сметната палата

© Сметната палата наложи глоби за над 216 хиляди лева по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и по Изборния кодекс за първите 7 месеца на годината. Сред нарушителите са кметовете на пет общини, ръководителите на три ведомства и на една парламентарно представена коалиция от партии.



Глоби по Закона за обществените поръчки



Съставените актове за установяване на административни нарушения по ЗОП са 78. Административнонаказателните преписки за констатирани нарушения на ЗОП при одити, по които председателят на Сметната палата като административнонаказващ орган се е произнесъл през първите седем месеца на 2025 г., са общо 60.



За периода са издадени 33 наказателни постановления, 21 предупреждения, 5 резолюции за прекратяване на административнонаказателните производства и едно споразумение по Закона за административните нарушения и наказания. Общата стойност на наложените глоби по ЗОП е 177 290 лв.



С наказателните постановления са наложени глоби на кметове, заместник-кметове на пет общини, на ръководител на един регулаторен орган, на ръководител на един второстепенен разпоредител с бюджетни средства и ръководител на едно териториално поделение на публична институция. В някои случаи са издавани няколко наказателни постановления на едни и същи лица.



Според закона глобите се налагат на физически лица – ръководител на одитирания обект, упълномощено от него лице по ЗОП или лице, което го замества поради определени обстоятелства.



Част от наказателните постановления са в процес на обжалване и все още няма влезли в сила решения на съда или тече процес по връчването на актовете, поради което имената на физическите лица, за които Сметната палата е постановила глоби, не могат да бъдат огласени на този етап.



Нарушенията на ЗОП, за които са съставени актове, са свързани с условията на обществената поръчка, а именно: с изисквания, които дават необосновано предимство или



необосновано ограничават участието на стопански субекти в обществената поръчка; нарушения в методиката за оценка на офертите, тъй като са използвани показатели, които не позволяват обективно да се сравнят предложенията на участниците, не дават достатъчно информация на участниците за начина, по който се оценяват офертите им, а също и не позволяват да се оцени нивото на изпълнение предложено във всяка оферта, в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации.



Установени са нарушения, при които възложителите не са приложили Закона за обществените поръчки, въпреки наличие на основание за това. В някои случаи причините за тези нарушения са свързани и с недобро прогнозиране и планиране на потребностите от възлагане на обществени поръчки.



В немалко случаи e пропуснато да се изпрати в законовия срок информация, подлежаща публикуване в Регистъра на обществените поръчки.



Глоби по Изборния кодекс



Осем акта за различни нарушения на Изборния кодекс са съставени на представляващи различни участници в избори през първите 7 месеца на годината, по които председателят на Сметнатата палата като административно-наказващ орган се е произнесъл. Актовете са за това, че не е представена информация за включване в Единния регистър по Изборния кодекс за:



- имената на дарителите, вида, целта, размера или стойността на направените дарения;



- имената на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, които са предоставили средства и размера на средствата;



- декларациите за произхода на дарените средства, декларациите за произхода на средствата на кандидатите и на членовете на инициативните комитети;



- наименованията на социологическите агенции и на рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които партиите, коалициите и инициативните комитети работят.



По съставените от одиторите осем акта (в които са установени по няколко нарушения) председателят на Сметната палата като административнонаказващ орган се е произнесъл с общо 14 крайни акта (за всяко нарушение с отделно произнасяне). През 2025 година той се е произнесъл и с 15 крайни акта по 11 акта за установяване на административни нарушения, съставени през 2024 г.



Издадени са 13 наказателни постановления на лица, които представляват партии и коалиции от партии. Наложените глоби по тях са в размер на общо 39 000 лева. Издадени са 8 предупреждения.



Съгласно Изборния кодекс при издаване на наказателните постановления глобите се налагат на лицата, които представляват политическата партия, коалицията от партии или инициативния комитет - участник в конкретния вид избори. От издадените общо 13 бр. наказателни постановления, 2 бр. са издадени на лица, които представляват политически партии, а 11 бр. са издадени на лица, които представляват коалиции от партии (една от коалициите е парламентарно представена).



Глоби по Закона за политическите партии



През 2025 г. е съставен един акт за установяване на административно нарушение по Закона за политическите партии - за непредставяне в Сметната палата на финансов отчет и декларация за извършени дарения на партията. Актът е в процес на връчване.