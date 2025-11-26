ЗАРЕЖДАНЕ...
Народът се надига? Внушителна тълпа окупира "Триъгълника на властта", кадри от високо показват мащаба
Официалният час за започване на протеста беше 18:00 ч., но протестиращите се събраха пред НС по-рано, за да гледат заедно на голям екран заседанието на Парламентарната комисия по бюджет и финанси. Организатори на събитието са ПП - ДБ.
На фона на нарастващото гражданското недоволство народните представители приеха на второ четене в Комисията по бюджет и финанси бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 година. По-рано беше одобрен и бюджетът на Държавното обществено осигуряване (ДОО).
По време на протеста си стигна до ескалации, като протестиращите се опитаха да избутат автобус пълен с полицейски служители от улицата и да го съборят. Освен движението на "Триъгълника на властта“ блокирани бяха и трамваите. Във въздуха хвърчаха бутилки, имаше и гърмежи от пиратки.
Полицейското присъствие бе изключително засилено, полицаите сложиха и каски. На място пристигаха и линейки с екипи на спешна помощ. От СДВР по-късно съобщиха, че трима полицаи са пострадали при изпълнение на служебните си задължения. Двамата служители са били транспортирани за медицински прегледи в болница.
Към момента движението в района все още е блокирано. По думи на протестиращите - блокажът ще продължи - докогато е необходимо.
