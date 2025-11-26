Внушителна тълпа окупира "Триъгълника на властта". Изумителни кадри публикувани от "Етюд-и-те на София" показаха реалния мащаб на гражданското недоволство.Официалният час за започване на протеста беше 18:00 ч.,, за да гледат заедно на голям екран заседанието на Парламентарната комисия по бюджет и финанси. Организатори на събитието са ПП - ДБ.На фона на нарастващото гражданското недоволство народните представители приеха на второ четене в Комисията по бюджет и финансиза 2026 година. По-рано беше одобрен и бюджетът наПо време на протеста си стигна до ескалации, като протестиращите се опитаха да избутат автобус пълен с полицейски служители от улицата и да го съборят. Освен движението на "Триъгълника на властта“Полицейското присъствие бе изключително засилено, полицаите сложиха и каски. На място пристигаха и линейки с екипи на спешна помощ. От СДВР по-късно съобщиха, че трима полицаи са пострадали при изпълнение на служебните си задължения. Двамата служители са били транспортирани за медицински прегледи в болница.Към момента движението в района все още е блокирано. По думи на протестиращите - блокажът ще продължи - докогато е необходимо.