Народните представители събраха кворум, но пак излязоха в почивка
"Фокус" припомня, че след бурния протест късно снощи, днес Народното събрание не успя да събере кворум в началото на деня. Това наложи председателят на Народното събрание Рая Назарян да даде 30 минути почивка.
Вчера след полунощ депутатите успяха да напуснат сградата на Народното събрание, която бе окупирана от протестиращи срещу Бюджет 2026, а шествието пожъна успех- лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е заръчал да бъде изтеглен бюджета.
