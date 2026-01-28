ЗАРЕЖДАНЕ...
Народните представители си удължиха работно време
Като първа точка депутатите ще разглеждат за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Сметната палата, с който се закрива Комисията за противодействие на корупцията (КПК).
С промените функциите на КПК по разкриване и противодействие на корупцията се прехвърлят на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), а тези по установяване на конфликт на интереси и на несъответствия в декларираното имущество на лица, заемащи публични длъжности - на Сметната палата. Разследването на проявите на корупция по високите етажи на властта се предвижда да бъде възложено отново на следователите.
Вчера Комисията по конституционни и правни въпроси на Народното събрание прие редакция, според която КПК трябва да предаде на Държавната агенция "Национална сигурност“ (ДАНС) всички архивни дела на оперативен отчет, както и останалите бази данни в КПК, съдържащи информация относно тези дела.
В предварителната програма на парламента не е предвидено обсъждане на Изборния кодекс.
