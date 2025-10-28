ЗАРЕЖДАНЕ...
|Народните представители се събраха извънредно заради заплатите в сектор здравеопазване
Депутатите обсъждат промени в Закона за лечебните заведения на второ четене.
"Фокус" припомня, че заседанието бе свикано след като от "Продължаваме промяната" заявиха, че са събрали нуждните 57 подписа на депутати от опозицияра при нужни 48, за да може парламентът да разгледа днес законопроектите.
Преди началото на заседанието председателят на здравната комисия Костадин Ангелов заяви, че от ССУ смятат, че заседанието е излишно, защото решенията, които са взели за възнаграждения в сектор здравеопазване, ще бъдат постигнати и записани в бюджетните закони.
Управляващите предлагат увеличението на заплатите в сектора да бъде заложено в бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за следващата година. Заложените параметри предвиждат от 2026 година основното възнаграждение на лекарите да се равнява на 150% от средната работна заплата за страната, а за медицинските сестри и акушерките – 125% от средната заплата.
Опозицията обаче настоява промените да се реализират чрез Закона за лечебните заведения.
