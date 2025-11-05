Новини
Народните представители няма да разследват хотела с водопада на премиера Росен Желязков 
Автор: Марияна Стойчева 13:19Коментари (0)94
©
Народните представители отхвърли предложението на "Възраждане" за създаването на временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства около строителството и финансирането на хотел "Хаяши" в София, собственост на семейството на министър-председателя Росен Желязков, предаде репортер на "Фокус". 

"Този хотел е един паметник на лицемерието и на корупцията. Ако Желязков имаше мъжество щеше да дойде да си подаде оставката", каза депутатът от "Възраждане" Ангел Славчев по време на дебатите. 

От ГЕРБ гласуваха "вот на доверие" към премиера Желязков. 

"Парламентарната група на ГЕРБ ще гласува против като това ще бъде вот на доверие към Росен Желязков, който познаваме като достоен и почтен човек", каза от своя страна депутатът Деница Сачева от ГЕРБ и допълни: 

"Нищо от това, което казаха, не е вярно. Дружеството на Терзиева придобива 30% от капиталов на дружеството със земята. Кредитът е взет от строителната фирма на хотела. Нито Росен Желязков, нито неговата съпруга не е взимал кредит. Няма смисъл от водопади, от безсмислени обвинения. Няма водопад, а стена, каквато има във всички спа хотели, които от "Възраждане" обичат да посещават", каза Сачева.

Народният представител категорично отхвърли твърденията за корупция и се аргументира, че Желязков дори не е заемал политическа позиция, когато всичко това се е случило.

"Тези обвинения днес са безпочвени. Росен Желязков постъпи честно и достойно като излезе и съобщи тези факти. Но сега се търсят политически атаки".

