ЗАРЕЖДАНЕ...
Наредба: Тест за алергии преди боядисване във фризьорските салони
©
чувствителност по начин, указан на опаковката. При положителна реакция продуктът за боядисване не се използва. Това е едно от изискванията в проект на наредба за здравните изисквания към бръснарските, фризьорските и козметичните салони, както и към ателиета за татуировки и поставяне на обици и други подобни изделия на различни части на тялото.
Проектът е публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването.
Всички видове услуги в обектите по се извършват само от лица със
съответната професионална квалификация, придобита съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение и съответните наредби за придобиване на квалификация по професиите "Козметични услуги“, "Фризьорство“ и "Маникюр, педикюр и ноктопластика“. Татуировки се поставят от лица, преминали съответната форма на обучение.
Лице с кожни обриви, петна и други признаци на заболяване на кожата, косата
или ноктите на ръцете или краката се обслужва след представяне на удостоверение, издадено от общопрактикуващия лекар на лицето или лекар специалист, че заболяването му не е заразно.
Още от категорията
/
Борислав Гуцанов: Всички уязвими групи в обществото са защитени през бюджета ДОО за 2026 година
14:56
Психологът Александра Петрова: Политиците провокираха поколението Z с това, че се самозабравиха
12:52
Томислав Дончев за корекциите в Бюджет 2026: Статистиката показва, че вторият опит е по-успешен от първия
12:51
Д-р Симидчиев: Хората видяха, че управляващите имат безогледно отношение към всичко, раздали са си вътре порцийките
11:44
"ДПС - Ново начало": Това е нашият отговор на тези, които са безотговорни към бъдещето на хората
09:28
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.