ЗАРЕЖДАНЕ...
Напусна ни виолончелистът Иван Лалев
©
Пътят му започва рано – под ръководството на баща му Христо Лалев, дългогодишен концертмайстор на виолончелите в Софийската филхармония, и продължава през Националното музикално училище "Любомир Пипков“, през Съединените щати и престижни университети, до големите сцени на Америка и Европа. Дебютът му в Карнеги Хол, наградите, оркестрите, диригентите, с които работи – всичко това очертава биография на музикант от международна класа.
Но най-важното не е в списъка с постижения.
Най-важното е как свиреше – с любов, дисциплина, мисъл и дълбока отговорност към музиката и към хората до себе си.
От 2016 г. Иван Лалев беше концертмайстор на виолончелите в Софийската филхармония – позиция, която не просто зае, а отстоя с достойнство, постоянство и професионална чест. Като част от квартет "Филхармоника“ и като колега, той беше опора – тиха, сигурна, без излишни жестове.
Софийската филхармония не губи само музикант, а скъп приятел. Изказваме най-искрените си съболезнования на семейството, близките и всички, които го обичаха и уважаваха.
Поклон пред паметта му!
Още от категорията
/
Александър Колячев за сигналите към КЗП: Отказ за връщане на ресто в евро и неприемане на едри банкноти в магазините
11:29
Икономист за еврофондовете: Корупцията при тях не е куфар с пари, а по-скоро изкривяване на правилата
08:54
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.