© виж галерията Диалог, професионализъм и институционално партньорство са в основата за успешната реализация на проекта



В град Бяла се проведе Информационен ден за проекта от стратегическо значение АМ "Русе – Велико Търново“, съфинансиран от Европейския съюз по програма "Транспортна свързаност“. Събитието събра представители на институциите, възложителя, изпълнителя, медиите и представи напредъка по реализацията на една от ключовите инфраструктурни инвестиции в страната.



В събитието се включиха, ръководителят на Представителството на ЕК в България Йорданка Чобанова, областният управител на Русе Драгомир Драганов, представители на Агенция "Пътна инфраструктура“, Управляващия орган на програмата и представители на фирмите – изпълнители, част от ДЗЗД "Русе - Велико Търново“ – водещата компания "Грома Холд“, "Европейски пътища“, "Етерна Кънстръкшън“, "Витез Проспект“ и "Пътпроект 2000“.



Присъстващите подчертаха значението на проекта за социално-икономическото развитие на Северна България и неговата роля в свързването на страната с Трансевропейската транспортна мрежа.



В своето изказване инж. Велик Танушев, представител на "Грома Холд“ и ръководител на ДЗЗД "АМ Русе – Търново“, акцентира, че изпълнението на проекта върви със сериозни темпове - в момента са мобилизирани над 150 специалисти и повече от 100 единици техника, като вече са завършени редица подготвителни и строителни дейности. В същото време предизвикателствата са значими – изграждането върху льосови почви, склонни към слягания до половин метър, изисква прецизни инженерни решения и прилагане на нови технологии. Инж. Танушев подчерта, че с издаването на строително разрешение за целия участък е станало възможно изпълнението на предвидените опитни участъци от проекта и работната програма.



Сложността на съоръженията, като моста над река Янтра при км 57+100, който ще се реализира чрез конзолно бетониране, е още едно доказателство за високите технически изисквания на проекта.



За да бъдат преодолени тези предизвикателства, изпълнителите въвеждат модерни инженеринг решения, прилагат импулсно уплътняване на насипите, работят в координация с научни и проектантски екипи и се консултират с международни експерти. Ускорената мобилизация на техника и кадри гарантира навременното изпълнение на задачите, а прозрачната комуникация с АПИ, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващия орган на програмата и местните институции е предпоставка за доверие и ефективност.



Инж. Танушев подчерта, че именно диалогът между институциите, изпълнителите и обществеността, съчетан с професионализма на ангажираните строителни екипи, е основата, върху която ще се осъществи този сложен, но изключително важен за региона проект. По време на събитието официалните гости и медиите имаха възможност да посетят строителната площадка и на място да се запознаят с извършените дейности по строежа на един от виадуктите.



4 пътни възли, 4 виадукта, 9 големи съоръжения, сред които подлези, надлези, селскостопански съоръжения, укрепителни стени и 44 малки съоръжения са част от проекта. Дължината му е 35,400 км и предвижда 4 платна за движение и аварийни ленти с проектна скорост 120 км/ч.



"Реализацията на АМ "Русе – Велико Търново“ ще доведе до премахване на една от най-опасните пътни отсечки в страната – обходът на Бяла, ще повиши безопасността на движението и ще подобри транспортната свързаност в Северна България. Очакваните социално-икономически ползи включват създаване на работни места, по-добра достъпност, повече възможности за бизнес развитие и по-високо качество на живот. Проектът е не само ключов елемент от националната инфраструктура, но и значим принос към европейската свързаност по оста Север – Юг“, споделя и Виктор Велев, изпълнителен директор на "Грома Холд“.