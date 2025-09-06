Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Напредък по казуса със забавените ТЕЛК решения, остават още близо 5000
Автор: Велизара Ангелова 22:00 / 06.09.2025Коментари (0)108
©
Има значителен напредък по преодоляването на забавените ТЕЛК решения. Това каза здравният министър доц. д-р Силви Кирилов в отговор на въпрос на народния представител Людмила Илиева относно изпълнение на ангажимент за приключване на забавените преписки по решения на ТЕЛК.

Към началото на годината забавените преписки са наброявали близо 25 000. Към първи септември 2025 г. броят им е 4736, сподели новината здравният министър.

Според него напредъкът е в резултат на ежедневния мониторинг от страна на МЗ в работата на ТЕЛК-овете в страната чрез електронната система и целенасочените действия.

"На практика проблемът е решен с изключение на тези 4736 от област Кърджали, където проблемът, е че огромна част от тях, са на лица с двойно гражданство и са отпреди въвеждането на системата и са по старата методика", добави доц. д-р Кирилов.

И допълни: "Смятам че до края на годината и този проблем ще бъде решен".

Към днешна дата вече нямаме просрочени трудово-лекарски експертизи. От 9 септември започват работа ТЕЛК-овете в общинските болници в Ардино, Крумовград и Кърджали.

Други важни проблеми според министъра са качеството на работа и намаляването на възраженията към решенията, както и проблемът с пенсионерите, които са извън трудоспособна възраст.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Пожарът в Рила се разраства, миризмата на дим стигна до Благоевград
Пожарът в Рила се разраства, миризмата на дим стигна до Благоевград
10:42 / 05.09.2025
Доц. Мангъров: Ваксината срещу грип е не е върха на медицината, но нейното основно достойнство е, че е безопасна
Доц. Мангъров: Ваксината срещу грип е не е върха на медицината, но нейното основно достойнство е, че е безопасна
15:12 / 05.09.2025
НАП ще изпрати писма или ще звънне по телефона на над 27 000 българи
НАП ще изпрати писма или ще звънне по телефона на над 27 000 българи
16:25 / 05.09.2025
Огнена серия в Благоевградско: Горяха къща, машина и имоти
Огнена серия в Благоевградско: Горяха къща, машина и имоти
12:15 / 05.09.2025
Хеликоптер Ми-17 от състава на ВВС участва в гасенето на пожара в Рила
Хеликоптер Ми-17 от състава на ВВС участва в гасенето на пожара в Рила
11:57 / 06.09.2025
Допълнителни екипи гасят пожара в община Кюстендил
Допълнителни екипи гасят пожара в община Кюстендил
18:58 / 05.09.2025
Огнеборци, горски и доброволци атакуват пожара в Кюстендилско
Огнеборци, горски и доброволци атакуват пожара в Кюстендилско
15:56 / 05.09.2025
Актуални теми
Съединението и празник на Пловдив
Държавата създава "Магазин за хората"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
Български тенис
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: