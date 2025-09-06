ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Напредък по казуса със забавените ТЕЛК решения, остават още близо 5000
Към началото на годината забавените преписки са наброявали близо 25 000. Към първи септември 2025 г. броят им е 4736, сподели новината здравният министър.
Според него напредъкът е в резултат на ежедневния мониторинг от страна на МЗ в работата на ТЕЛК-овете в страната чрез електронната система и целенасочените действия.
"На практика проблемът е решен с изключение на тези 4736 от област Кърджали, където проблемът, е че огромна част от тях, са на лица с двойно гражданство и са отпреди въвеждането на системата и са по старата методика", добави доц. д-р Кирилов.
И допълни: "Смятам че до края на годината и този проблем ще бъде решен".
Към днешна дата вече нямаме просрочени трудово-лекарски експертизи. От 9 септември започват работа ТЕЛК-овете в общинските болници в Ардино, Крумовград и Кърджали.
Други важни проблеми според министъра са качеството на работа и намаляването на възраженията към решенията, както и проблемът с пенсионерите, които са извън трудоспособна възраст.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пожарът в Рила се разраства, миризмата на дим стигна до Благоевград
10:42 / 05.09.2025
НАП ще изпрати писма или ще звънне по телефона на над 27 000 българи
16:25 / 05.09.2025
Огнена серия в Благоевградско: Горяха къща, машина и имоти
12:15 / 05.09.2025
Хеликоптер Ми-17 от състава на ВВС участва в гасенето на пожара в Рила
11:57 / 06.09.2025
Допълнителни екипи гасят пожара в община Кюстендил
18:58 / 05.09.2025
Огнеборци, горски и доброволци атакуват пожара в Кюстендилско
15:56 / 05.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: