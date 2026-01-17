Преди няколко седмици отидох на лекар, тъй като имах едно малко образувание, което ме дразнеше. Всички очакваха, че то е почти нищо - някаква си там кератоза, но биопсията показа рак на кожата. Това сподели във видео във Фейсбук Нана Гладуиш."Да кажем, че съм някъде по средата - не много добре, не много зле, но всичко според лекарите е абсолютно под контрол, защото е хванато навреме", каза още тя."Не искам да се жалвам и да ви се тръшкам тук, защото съм преживяла доста неща и това смятам, че е от по-леките или поне се надявам. Исках да ви призная, че се чувствам виновна. Доктор Гаврилова отдавна ми говореше за слънцезащита. Аз никога не съм използвала такава", сподели тя и уточни, че образуванието се намира в горната част на главата й.