Намериха труп в столичния квартал "Обеля 2"
Починалият е 60-годишен мъж, който е бил идентифициран от свой близък. По тялото му няма следи от насилие.
От полицията уточняват, че все още е рано да се посочи причината за смъртта, но не се изключва версията за естествена смърт.
