ЗАРЕЖДАНЕ...
Намериха приемно семейство за изоставените 9-месечни близнаци
© NOVA
Биологичната майка на децата е безработна и живее в малко жилище. Тя споделя, че се надява един ден да заживее с всички свои деца. Междувременно вълната от съпричастност от дарители, които искат да помогнат на приемното семейство с най-необходимото за отглеждането на бебетата, не стихва.
До дни двете 9-месечни момчета ще бъдат в своя общ приемен дом. Изпълнителният директор на Националната кардиологична болница д-р Красимир Джинсов обясни, че в момента преместването им се бави.
"В момента този процес се забавя, защото са малко настинали, имат хрема – нещо, което е обичайно за децата в този сезон", посочи д-р Джинсов.
От болницата са взели решение да ограничат публичните и медийните изяви на близнаците. Целта е те да преминат към приемното семейство в спокойна среда.
Д-р Красимир Джинсов призова всички, които желаят да помогнат, да се насочват към социалните служби.
Още от категорията
/
Туристическа агенция: На "спасителните полети" бяха качени хора с висок обществен статус, а не граждани в безпомощно положение и малки деца
17:26
Георги Чочев от Малдивите: Мъката за хората беше сериозна, някои бяха принудени да нощуват на летището
16:05
Майката на Николай Златков към Слави Трифонов: Що за нахалство е да си позволявате да създавате тази песен
05.03
Финансов експерт: Никой не може да заличи лошо ЦКР и няма "вътрешен човек" в банката, който да изтрие историята ви
04.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.