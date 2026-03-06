Писма от хора, желаещи да отворят дома си за 9-месечните близнаци, продължават да пристигат в редакционната поща на NOVA и в настоящия им дом – Националната кардиологична болница. За две двойки близнаци грижата вече е поета от държавата.Биологичната майка на децата е безработна и живее в малко жилище. Тя споделя, че се надява един ден да заживее с всички свои деца. Междувременно вълната от съпричастност от дарители, които искат да помогнат на приемното семейство с най-необходимото за отглеждането на бебетата, не стихва.До дни двете 9-месечни момчета ще бъдат в своя общ приемен дом. Изпълнителният директор на Националната кардиологична болница д-р Красимир Джинсов обясни, че в момента преместването им се бави."В момента този процес се забавя, защото са малко настинали, имат хрема – нещо, което е обичайно за децата в този сезон", посочи д-р Джинсов.От болницата са взели решение да ограничат публичните и медийните изяви на близнаците. Целта е те да преминат към приемното семейство в спокойна среда.Д-р Красимир Джинсов призова всички, които желаят да помогнат, да се насочват към социалните служби.