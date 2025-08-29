ЗАРЕЖДАНЕ...
|Намериха млад мъж от Симитли мъртъв в квартира в София! Готвел се е за "Игри на волята"?
30-годишният Христо се готвел за участие в "Игри на волята", работил е като готвач в ресторант в столицата, съобщава Struma.
Младият мъж е намерен мъртъв на дивана в квартирата си в София. Коментарите в града са разнопосочни около това как точно е починал Христо. Всички го познават като изключително добро и възпитано момче, красавец, спортист и планинар.
Работейки в ресторант в София като готвач, той е събирал пари да отвори собствена пекарна.
Какво точно се е случило, за да се стигне до фаталния край, все още не е известно. Няма и детайли около гибелта му, което е предпоставка за ширещите се спекулации в Симитли.
