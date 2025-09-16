ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Намериха лечение за рак?
Известна като EPS3.9, тази дълговерижна захарна молекула се извлича от морски микроорганизъм, наречен Spongiibacter nanhainus.
Любопитното при нея е, че предизвиква драматична форма на клетъчна смърт, наречена пироптоза, мощен възпалителен процес, който не само унищожава раковите клетки, но и активира имунната система. Публикувано в The FASEB Journal, изследването показа, че EPS3.9 се свързва със специфични мембранни липиди, открити в раковите клетки, включително тези при левкемия и чернодробни тумори, принуждавайки клетките да се разрушават бурно.
За разлика от нормалната клетъчна смърт, пироптозата освобождава сигнали за опасност, които призовават имунната система да действа, усилвайки противораковия отговор. Още по-обещаващи са лабораторните опити с мишки, които разкриват мощни ефекти за убиване на тумори, без да увреждат околните здрави тъкани. Това прави EPS3.9 силен кандидат за бъдещ клас лечения за рак, базирани изцяло на естествени морски съединения.
Природата може би крие някои от най-мощните отговори на рака, дълбоко под повърхността на океана. EPS3.9 един ден може да се превърне в революционно оръжие в онкологията, предлагайки двойно действие, като едновременно убива тумори и засилва защитните сили на организма.
Източник: zdrave.to
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Популярна бивша ТВ водеща отива на съд
21:57 / 14.09.2025
Трагичен изход след спасителната акция край Седемте рилски езера
11:56 / 15.09.2025
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
12:32 / 15.09.2025
Добри новини от пожара високо в Рила
12:38 / 14.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: