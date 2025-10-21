Новини
Намериха компанията, която ще преквалифицира миньорите от "Мини Марица-изток" в заварчици
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:43Коментари (0)101
©
След редица неуспешни опити да се намерят компании, които да се заемат с преквалификацията на работещите в "Мини Марица-изток“, най-накрая се появи дружество, готово да поеме част от обучителния процес.

Кандидатът за преквалификация на миньорите в една от процедурите – за заварчици – е старозагорската фирма "Енергоремонт-Гълъбово“ АД. Най-голямото дружество за реконструкция, модернизация, рехабилитация и поддръжка на топлоелектрически и топлофикационни централи е единственото, участвало в търга за "придобиване на професионална квалификация и правоспособност по част от професия "Заварчик", обявена още през август тази година, пише economic.bg.

За придобиване на умения в тази професия ще могат да участват общо 208 работници от "Мини Марица-изток“ – 104 за ръчно електродъгово заваряване, газокислородно заваряване – 78 и МАГ заваряване – 26.

Предвидената сума за преквалификацията е 109 хил. лв., а кандидатът е предложил да я изпълни за 100 хил. лв.

"Енергоремонт-Гълъбово“ е сред големите дружества, фокусирани върху производство, ремонтно-монтажни работи, модернизация и поддръжка на оборудване за топлоелектрически и топлофикационни централи. Компанията е традиционен изпълнител в проекти като рехабилитации на ТЕЦ-ове и др.

Другата обществена поръчка, пусната паралелно, по програмата "Подкрепа за работещите в засегнатите сектори чрез обучения за квалификация и преквалификация“, за обучение на работещите в държавните мини остава без кандидати. Търгът за "Придобиване на професионална квалификация и правоспособност по професии от жп транспорта“ беше удължен до 16 октомври, но въпреки по-дългия срок по него отново не са се появили желаещи за обучат миньорите. 

По тази процедура нови умения в сектора трябваше да придобият общо 78 души – 26 от служителите на мините трябваше да се преквалифицират в "Организатор по експлоатация в железопътната инфраструктура“, специалност "Ръководител движение“ (960 часа); 26 в локомотивен машинист (600 часа); и 26 в ревизор вагони (600 часа). Цената на тези обучения, която бе предвидена в търга, е 144 хил. лв.

Без кандидати останаха и предишните опити на държавните мини да преквалифицират засегнатите от прехода. Липсата на интерес прекрати обученията по предприемачество, сътрудник в бизнес услуги, работник в керамичното производство, технолог в силикатните производства, химик-оператор, химик-технолог, лесовъд и др. Желаещи не се появиха и по процедурата за курсове по професиите строител-монтажник; монтажник на ВиК мрежи, за която бяха предвидени близо 800 хил. лв.

