Наличните противогрипни ваксини в България

Какво представляват противогрипните ваксини?



Противогрипните ваксини стимулират имунитета срещу сезонните грипни вируси. Съставът им се определя ежегодно от Световната здравна организация според циркулиращите щамове. За сезон 2025/2026 СЗО препоръчва да се включат вирусите A(H1N1), A(H3N2) и B/Victoria. В България се предлагат инжекционните ваксини Vaxigrip Tetra и Influvac Tetra, и назалната Fluenz Tetra, като хората над 65 години ще ги получават безплатно и тази година.



Тази година една от ваксините, налична в България (Vaxigrip) ще бъде тривалентна. Какво означава това? Основната разлика е броят на включените вирусни щамове. Тривалентните ваксини съдържат по три вируса – два A-типа и един B (линия Виктория), а четиривалентните добавят и втори B-щам (линия Ямагата). Причината, поради която тази година има тривалентни ваксини, е, че щамът B/Yamagata не е циркулирал след 2020 г., в резултат на което много страни се връщат към тривалентни ваксини.



За сезон 2025/2026 в България основните препарати са тривалентният Vaxigrip и тривалентният Fluenz. Influvac Tetra остава без промяна тази година и ще бъде четиривалентна, но тя ще бъде в ограничени количества за нашия пазар.



Назалната противогрипна ваксина



В последните няколко години в България можем да се възползваме и от назална ваксина. Тя е жива атенюирана ваксина. Fluenz Tetra се прилага като спрей за нос при деца от 2 до 18 години. Всяка доза е 0,2 ml (0,1 ml във всяка ноздра) и при първа имунизация се поставят две дози с интервал 4 седмици. Тя съдържа същите два A-щама и един B-щам (линия Виктория) като тривалентните инжекционни ваксини. Назалната ваксина не се препоръчва при бременни, имунокомпрометирани и деца под 2 години.



Инжекционните противогрипни ваксини



Инжекционните инактивирани ваксини (например Vaxigrip Tetra, Influvac Tetra) се прилагат мускулно при лица над 6-месечна възраст.



Защо да се ваксинираме и за кого е препоръчително?



Ваксинирането намалява риска от заболяване и усложнения. Според американски изчисления през сезон 2023/2024 имунизацията е предотвратила около 9,8 милиона грипни инфекци. Ефикасността на ваксината обичайно е 50-65% при децата и около 35–50% при възрастните.



Противопоказания



Противопоказания са тежки алергии към компонентите на ваксината (например яйчен протеин) или остри тежки заболявания – при тях поставянето се отлага.



Назалната жива ваксина е противопоказана при имунен дефицит, бременност и тежък астматичен статус. Лека настинка или локални инфекции не са противопоказание за имунизиране.



Кога да се ваксинираме?



Препоръчителното време е есента, преди разгара на грипа. Експертите съветват поставяне през октомври-ноември, за да развие организмът имунитет, пише Puls.bg . Ако ваксината е налична по-късно, приложението ѝ е ефективно дори през декември.