Наличните противогрипни ваксини в България
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 08:21
©
Ранната есен е идеалното време за извършване на противогрипна имунизация, за да има достатъчно време, в което организмът да успее да изработи активна защита.

Какво представляват противогрипните ваксини?

Противогрипните ваксини стимулират имунитета срещу сезонните грипни вируси. Съставът им се определя ежегодно от Световната здравна организация според циркулиращите щамове. За сезон 2025/2026 СЗО препоръчва да се включат вирусите A(H1N1), A(H3N2) и B/Victoria. В България се предлагат инжекционните ваксини Vaxigrip Tetra и Influvac Tetra, и назалната Fluenz Tetra, като хората над 65 години ще ги получават безплатно и тази година.

Тази година една от ваксините, налична в България (Vaxigrip) ще бъде тривалентна. Какво означава това? Основната разлика е броят на включените вирусни щамове. Тривалентните ваксини съдържат по три вируса – два A-типа и един B (линия Виктория), а четиривалентните добавят и втори B-щам (линия Ямагата). Причината, поради която тази година има тривалентни ваксини, е, че щамът B/Yamagata не е циркулирал след 2020 г., в резултат на което много страни се връщат към тривалентни ваксини.

За сезон 2025/2026 в България основните препарати са тривалентният Vaxigrip и тривалентният Fluenz. Influvac Tetra остава без промяна тази година и ще бъде четиривалентна, но тя ще бъде в ограничени количества за нашия пазар.

Назалната противогрипна ваксина

В последните няколко години в България можем да се възползваме и от назална ваксина. Тя е жива атенюирана ваксина. Fluenz Tetra се прилага като спрей за нос при деца от 2 до 18 години. Всяка доза е 0,2 ml (0,1 ml във всяка ноздра) и при първа имунизация се поставят две дози с интервал 4 седмици. Тя съдържа същите два A-щама и един B-щам (линия Виктория) като тривалентните инжекционни ваксини. Назалната ваксина не се препоръчва при бременни, имунокомпрометирани и деца под 2 години. 

Инжекционните противогрипни ваксини

Инжекционните инактивирани ваксини (например Vaxigrip Tetra, Influvac Tetra) се прилагат мускулно при лица над 6-месечна възраст.

Защо да се ваксинираме и за кого е препоръчително?

Ваксинирането намалява риска от заболяване и усложнения. Според американски изчисления през сезон 2023/2024 имунизацията е предотвратила около 9,8 милиона грипни инфекци. Ефикасността на ваксината обичайно е 50-65% при децата и около 35–50% при възрастните.

Противопоказания

Противопоказания са тежки алергии към компонентите на ваксината (например яйчен протеин) или остри тежки заболявания – при тях поставянето се отлага.

Назалната жива ваксина е противопоказана при имунен дефицит, бременност и тежък астматичен статус. Лека настинка или локални инфекции не са противопоказание за имунизиране.

Кога да се ваксинираме?

Препоръчителното време е есента, преди разгара на грипа. Експертите съветват поставяне през октомври-ноември, за да развие организмът имунитет, пише Puls.bg . Ако ваксината е налична по-късно, приложението ѝ е ефективно дори през декември.

