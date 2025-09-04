ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|На комисар Кожухаров е направена животоспасяваща операция, загубил е 1,5 литра кръв
Мирослав Рашков съобщи, че четиримата души са пътували в лек автомобил, който е преминавал с висока скорост в центъра на града. "Директорът на Областната дирекция и негов съсед направили забележка на младежите. На лицата ще им бъде повдигнати обвинения и задържане за 72 часа. Нямат криминални прояви", каза още той.
По информация на МБАЛ Русе пациентът е постъпил в 3:55 часа с политравма и шоково състояние. След проведени изследвания той е бил настанен в интензивното на болницата, решава се, че е необходима спешна оперативна намеса. Тя се предприема, защото шокът е причинен от огромна кръвозагуба. Хирурзи извършват животоспасяващата операция, след като Кожухаров е загубил 1,5 литра. Неговото състояние вече е подобрено.
От болницата заявиха, че пострадалият е кръвна група А+. При желание всеки може да дари кръв.
"Полицаят е лице на държавата на улицата. Към полицай не може да се подхожда по друг начин освен с уважение и изпълнение на решенията, които дава. Комисар Кожухаров е изпълнявал служебния си дълг, както са инструктирани всички полицаи в страната. Опитвал се е да предотврати асоциално и психопатично поведение. Който си позволява да посегне на някой от държавата, ще му се търси най-тежкото наказание, което се прилага по закон". Това коментира на брифинга министърът на вътрешните работи Даниел Митов.
От Прокуратурата предупредиха, че ще бъдат безкомпромисни към ситуацията. На този етап са образувани две производства срещу лицата - за хулиганство и за нанесена средна телесна повреда по хулигански подбуди. Предвижда се по-тежко наказание от 3 - 10 години затвор.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 6
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
YouTube и Google се сринаха
10:31 / 04.09.2025
Продължава борбата с големия горски пожар в Рила
10:07 / 02.09.2025
Нови подземни контейнери ще има в Благоевград
15:41 / 02.09.2025
Черният леопард забелязан край Дупница?
13:49 / 03.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: