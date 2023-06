Най-впечатляващото на Замъка в Равадиново е магията на построяването му

© Най-впечатляващото на Замъкът в Равадиново е магията на построяването му. Това каза Янко Кръстев – управител на Замък Равадиново, в рубриката "Туризмът на фокус“ на Радио "Фокус“.



"Когато посетителите дойдат и видят, че може един човек сам да построи нещо толкова величествено и впечатляващо, се замислят и казват "Вече е време и аз да започна, започвам от днес, няма да отлагам повече, няма да се мотая. Имам възможности, имам сили, ще постигна и аз нещо такова хубаво“. Затова замъкът е така привлекателен, затова оставя такива впечатления в хората и затова е толкова известен“, каза още той,



По думите му началото на строителство на замъка е през 1996 г.



"Има един много интересен факт, свързан със строителство на Замъка. В първите шест години само са събирани камъни от близката планина Странджа. Аз не знам дали има друг такъв строеж, обект, архитектурен, туристически или атракцион в света, който да има такова забележително начало в своята история. Каква сила трябва да имаш, каква вяра в бъдещето, какво желание да построиш мечтата на своя живот – имам предвид собственика и строител на замъка Георги Тумпалов, за да събира шест години камъни и след това да започне строителство на такъв величествен обект. За по-малко от 25-30 години той стана туристически обект №1 на България и най-посещаван туристически обект на Балканския полуостров. С това е свързано началото на замъка“, обясни той.



Янко Кръстев посочи, че замъкът е наречен "Влюбен във вятъра“, защото има особен природен феномен.



"Замъкът е строен от мраморизиран варовик – камъните явно по някакъв начин привличат ветровете, приличат слънчевата светлина и особеното през Замъка е, че когато грее слънце, тогава има вятър. Това е един такъв природен феномен и от там идва и името на замъка "Влюбен във вятъра“. Той с това е известен, това е наша запазена марка – In Love with the Wind. Има над 15 милиона публикации в света по интернет, свързани с българския замък“, разказа той.



Той поясни, че в замъка могат да се видят много неща: "Първо, архитектурата е уникална. Той е построен под формата на кръст, който е ориентиран по посоките на света. Другото интересно в замъка - това са неговите паркове, това са езерата, невероятната растителност и красиви цветя, които има в замъка. Имаме конна база, има зоокът, параклис, арт галерия, в която се помещават два музея. По време на COVID открихме два нови музея, направихме две нови музейни сбирки – Музей на порцелан и Музей на античните карти. Имаме заведение, имаме параклис, имаме винарна. Има много интересни неща. Съвсем наскоро внесохме екзотични дървени скулптури от Индонезия, които са уникални за България и където призовавам всички туристи, всички, които имат желание да посетят замъка, да потърсят тази експозиция къде се намира при нас и да се насладят на майсторството на индонезийските дърворезбари“.



Янко Кръстев посочи,че едно от големите събития, които традиционно се провеждат в замъка всяко лято е Международният фолклорен фестивал, в който миналата година са участвали над 12 държави.



"Тази година интересът е още по-голям. Той се провежда между 8 и 13 август ежегодно в замъка и каня всички, които се интересуват от хубавата музика, от културата на народите, от приятното прекарване, да посетят замъка в този период“, каза в заключение той.



На събитието посетителите могат да се насладят на песни, танци, международна кухня, сувенири, подаръци и изненади.