|Най-после добра новина след ужаса в Слънчев бряг!
Лекарите в Бургас са си свършили перфектно работата. Благодаря! Лечението продължава в УМБАЛСМ “Пирогов".
Състоянието на майка му е без промяна. Надяваме се единствено на чудо!
Всички сме със семейството и Марти!
Това съобщи преди минути бащата на 12-годишната Сияна Николай Попов!
