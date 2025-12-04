През септември 2025 г. обемът на търговията на дребно нарасна с 0,1% в еврозоната и с 0,2% в ЕС. Това сочат данните на Евростат, цитирани от "Фокус".През октомври 2025 г., в сравнение с октомври 2024 г., календарно коригираният индекс на продажбите на дребно се е увеличил с 1,5% в еврозоната и с 1,6% в ЕС.Сред държавите членки, за които има налични данни заса регистрирани в Люксембург (+3,6%), Естония (+1,7%) и Хърватия (+1,4%). Най-големите намаления са наблюдавани в Белгия (-1,3%), Австрия (-0,6%), Ирландия и Швеция (и двете -0,4%).В ЕС обемът на търговията на дребно се е увеличил за храни, напитки и тютюн с 0,5%, за нехранителни продукти (с изключение на автомобилно гориво) с 2,4%,за автомобилно гориво в специализирани магазини с 2,6%.Сред държавите членки, за които има налични данни за най-високитеса регистрирани в Кипър (+9,9%),и Малта (+6,2%). Намаления са наблюдавани в Люксембург (-0,8%), Австрия (-0,6%) и Белгия (-0,1%).В еврозоната през октомври 2025 г., в сравнение с октомври 2024 г., обемът на търговията на дребно се е увеличил за храни, напитки и тютюн с 0,9%, за нехранителни продукти (с изключение на автомобилно гориво) с 2,1%, за автомобилно гориво в специализирани магазини с 1,8%.