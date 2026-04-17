Равносметката към 15 април на Института за развитие на публичната среда показва, че общо 22 партии и формации, които ще участват в изборите на 19 април, са похарчили 913 540 евро без ДДС за медийната си кампания.

Това е почти удвояване на сумите, спрямо данните към 20-ия ден от кампанията.

На първо място по направени разходи са от "Прогресивна България" със 196 219 евро. Следват ги от "Продължаваме Промяната - Демократична България" със 172 157 евро и "Възраждане" със 163 691 евро.

В края на кампанията от Института за развитие на публичната среда публикуват и данни за сумите, набрани от участниците. Към 16-и април 2026 г. формациите са привлекли общо 1.25 млн. евро от симпатизанти и собствените си кандидати. В най-голяма степен е подкрепена кампанията на формацията на Румен Радев, която е получила 781 574 евро.

В изследването са включени официалните страници на 38 национални и регионални медии - 8 телевизии, 3 радиостанции, 11 вестника и 16 информационни сайта и агенции.

