Най-голямата българска банка официално съобщи за промени в Общите условия за физически лица

© Уведомление за промяна в Общите условия на "УниКредит Булбанк“ АД за сметки и банкови карти на физически лица; услугите Булбанк Онлайн и Булбанк Мобайл, както и в Тарифата за такси и комисиони за физически лица - в сила от 01.01.2026 г.:



Уважаеми клиенти,



Уведомяваме ви, че считано от 01.01.2026 г., "УниКредит Булбанк“ АД въвежда промени, включително и изменения във връзка с приемане на еврото като официална парична единица в Република България, в следните документи:



1. Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти:



Актуализират са текстовете, касаещи системите и часовете за извършване на преводи и се премахват текстовете, относими за директен дебит, поради преустановяване предлагането на услугата;



Промени, свързани с услугите "Комунални и Периодични плащания“;



Изменения във връзка с уведомяване на Банката за промяна в информацията и документите, свързани с идентификацията на клиент/негов пълномощник;



Промени относно начина на предоставяне/осигуряване на разположение на информацията за платежните операции и наличното салдо по банкова сметка, ако тази информация не е предоставената/осигурена на разположение на титуляря по независещи от Банката причини;



Промени, касаещи едностранното прекратяване от Банката на договор за платежна сметка за основни операции;



Изменения относно закриване на сметка при смърт на титуляря й;



Уреждане на едностранно закриване от Банката на сметка, по която не се начислява месечна такса за обслужване и поддръжка и наличността по сметката е под изискуемия минимум, съгласно Лихвения бюлетин на Банката за физически лица, за период от 12 последователни месеца;



Уреждане на едностранно закриване от Банката на сметка, открита с благотворителна цел, по която няма наличност и не са извършвани платежни операции за период от 12 последователни месеца;



Въвежда се промяна в условията за обслужване на сметка, открита с благотворителна цел, по която няма наличност и не са извършвани платежни операции за период от 12 последователни месеца;



Други промени, свързани с актуализацията на документа.



2. Общи условия за банкови карти за физически лица и за предоставяне на платежни услуги чрез използването на банкови карти като електронни платежни инструменти:



Премахват се текстовете, относими за директен дебит, поради преустановяване предлагането на услугата;



Урежда се начисляването на месечна такса за обслужване и поддръжка на картова сметка, в случай че след закриване на основната банкова карта, задълженията по която са се погасявали от тази картова сметка, по картовата сметка е останала наличност и оправомощеният ползвател не е посочил как да му бъдат предоставени наличните средства;



Други промени, свързани с актуализацията на документа.



3. Общи условия за предоставяне на услугите за електронно банкиране "Булбанк Онлайн“ и "Булбанк Мобайл“:



Въвеждат се текстове за услугата "Периодични плащания“. Услугата за изпълнение на автоматични периодични плащания вече ще може да се заявява само чрез абонамент в "Булбанк Онлайн“, като отпада възможността за заявяване през филиал на Банката;



Други промени, свързани с актуализацията на документа.



4. Тарифата за таксите и комисионите за физически лица:



Лимити и прагове за извършване на операции, включително такива свързани с такси и комисиони, за извършване на сделки с финансови инструменти, за АТМ и карти са представени в евро;



Поради преустановяване предлагането на услугата директен дебит са премахнати таксите и комисионите, свързани с нея;



Актуализирани са услугите по платежна сметка за основни операции, предлагани безплатно, в случай че по нея постъпват и се съхраняват средства от трудови възнаграждения, пенсии, помощи и обезщетения по социалното осигуряване и социалното подпомагане, стипендии за ученици, студенти и докторанти и лихвите върху тях – ежемесечно общо до три кредитни превода, инициирани от титуляря, включително чрез системите за онлайн банкиране на Банката, и общо до десет операции по теглене на пари в брой от АТМ на Банката, за които не се начисляват такси;



Премахват се текстовете относно комисионата за предсрочно погасяване на банков кредит;



Други промени, свързани с актуализацията на документа.



Променените Общи условия и Тарифа са налични в търговските помещения на Банката и на интернет страницата ѝ.