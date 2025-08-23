ЗАРЕЖДАНЕ...
|Най-голямата болница в страната - "Св. Георги" в Пловдив с 311 млн. лева постъпления
В него са включени и още три структури - ДКЦ, служба по трудова медицина и ДЗЗД ЦТЗЗТЕХ. Основният източник на приходи и разходи обаче остава болницата.
Над 311 млн. лева са постъпленията на групата за миналата година, като 281 млн. от тях са предимно от дейност, изделия и лекарства, за които плаща здравната каса. На 2.2 млн. възлизат услугите по ценоразпис, а доплащането за лекарства и медицински изделия на 6.6 млн.
Разходите за миналата година съответно са над 294 млн. лева. Най-голяма част от тях - 135 млн., са за материали, като тези за лекарства заемат най-голям дял - над 90 млн. След това се нареждат плащанията за заплати и осигуровки - над 126 млн.
Счетоводната печалба на болницата за миналата година е била за 16.7 млн., а след данъците за 15 млн.
УМБАЛ "Св. Георги" бележи положителен резултат и за предходната година, тогава той е бил в размер на 13 млн. преди облагането и на 12 млн. след това, информира clinica.bg.
