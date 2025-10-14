Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Най-евтините цигари ще струват около 16 лева?
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:33Коментари (5)85
© Фокус
Брюксел готви рязък скок на акцизите върху цигарите и тютюна от 2029 година. Преходният период ще е само една година след 2028-а. Темата беше сред основните на последното заседание на финансовите министри на ЕС в Люксембург, където участва и българският министър на финансите Теменужка Петкова.

Предложението за нова директива предвижда драстично увеличение на минималните акцизни ставки. За цигарите те ще се вдигнат от сегашните 90 евро на 215 евро за 1000 къса. За рязания тютюн ставката ще се изравни – 215 евро за килограм. Предвиждат се и по-високи налози за пурите, течностите за електронни цигари и нагреваемия тютюн.

Освен това Брюксел иска част от акциза да се изчислява като процент от средната продажна цена. За цигарите този дял ще е 67%, за рязания тютюн – 20%, а за нагреваемия – 45%. Така се въвеждат и минимални цени, под които тютюневите изделия няма да могат да се продават.

Според изчисления на "24 часа“ най-евтините цигари ще струват поне 8,19 евро, или около 16 лева. Това е над два пъти повече от сегашните цени. Рязаният тютюн ще поскъпне до около 7,60 лева за кутия, а течностите за електронни цигари – до над 15 лева за флакон.

България се обяви против новата формула за акцизите и минималните цени. Подкрепа е дадена само за разширяването на облагането върху нови продукти – електронни цигари и нагреваем тютюн. Министър Теменужка Петкова предупреди за риск от скок на нелегалната търговия и тежък ефект върху по-бедните домакинства. България е и против включването на суровия тютюн в системата за контрол на акцизните стоки без гаранции за защита на местните производители.

От Европейската комисия твърдят, че целта на промените е да се ограничи пушенето, да се подобри здравето на хората и да се намали предлагането на евтини, често по-вредни продукти.

Още по темата: общо новини по темата: 75
09.03.2025 »
13.03.2019 »
04.09.2018 »
16.04.2018 »
19.06.2016 »
07.04.2016 »
предишна страница [ 1/13 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Е, и!? Какъв е проблема след като най ниските заплати през 2029 ще бъдат около 3 000лв. Малоумници, кой плашите?
0
 
 
Какво означава здравословен начин на живот. Всичко е отровено храни вода и какво ли още не. Не може с рестрикции да управляваш човешкия живот. Не искам някой да ми казва кое е вредно и кое не, аз сам гога да реша!
Потребител 1
Сподели какво ново....
преди 54 мин.
0
 
 
Най-тъпото нещо, което можеш да направиш е да пропушиш. Въпреки това, не мисля, че високата цена ще откаже хората. Трябва да се промотира здравословен начин на живот, трябва да се спазва забраната за тютюнопушене на закрито. Трябва да се прояви гражданско съзнание и да спрат да продават цигари на непълнолетни. Много неща трябва, но е най-лесно да смениш един текст и да поискаш повече пари. Къде отиват тези пари от акцизи? ТРАГЕДИЯ
0
 
 
Утре от Брюксел могат да искат бъбрици дробове и сърца. Нашите продажници ще направят ли Люксенбурски заплати на хората. Няма пари европа я приключиха!!!
+2
 
 
Всяка 3 та цигара в Европа е от контрабанда.Пичове гответе се.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
11:20 / 13.10.2025
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
11:40 / 13.10.2025
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
10:06 / 13.10.2025
Д-р Валентин Симеонов: Не бива да мислим, че Господ е българин! Когато става дума за природата, тя не прави компромиси
Д-р Валентин Симеонов: Не бива да мислим, че Господ е българин! Когато става дума за природата, тя не прави компромиси
09:15 / 12.10.2025
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
09:18 / 13.10.2025
"Ние, потребителите": Внимавайте при покупка на тематични костюми и украси за Halloween
"Ние, потребителите": Внимавайте при покупка на тематични костюми и украси за Halloween
11:44 / 12.10.2025
Една газирана напитка на ден може значително да увеличи риска от чернодробни заболявания
Една газирана напитка на ден може значително да увеличи риска от чернодробни заболявания
12:17 / 12.10.2025
Актуални теми
Бюджет 2026
България в еврозоната
Пожар в дискотека в Македония, има много загинали
Взрив в двора на дупнишката полиция
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: