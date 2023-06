Най-добрият астрофотограф на 2023 година: Най-много ме радва, че до името на кадъра стои и България

© Михаил Минков Астрофотографията е да направиш възможно невидимото за очите - видимо в цветове и форми. Благодарение на светлочувствителната камера и сензура или най-просто казано снимане на звездните тела - звезди, планети, Млечният път, с част от предния план. Това заяви Михаил Минков, носител на приза най-добър астрофотограф в конкурса Milky Way Photographer of the Year 2023 година, в предаването "Пунш" на Радио "Фокус". Той печели конкурса със снимка на Млечния път, само че със зимната и лятната арка. Кадърът се казва “The Eyes of the Universe" и презентира двете арки (през зимата и лятото) на Млечния път. От над 3000 кадъра на фотографи от цял свят са избрани само 25, сред които е Михаил. Кадърът, заради който попада в престижната бройка е панорама с двете арки на зимния и летния Млечен път. Михаил е завършил изобразително изкуство.



Лятната арка е ядрото на Млечния път и е видима от март до септември, а зимната арка, която включва и Орион е видима от септември/октомври до към март месец.



"Ние с нашите очи не можем да го видим това нещо с тези цветове, тъй като ние в пълен мрак виждаме в черно и бяло. Когато си на терен трябва да е много тъмно и всъщност виждаме само леко някакви сияния - в сиво, черно, бяло. Но благодарение на камерата, която при една експонация между 20 секунди до 1,2 минути - можеш да уловиш много повече цвят, много повече детайл. И съответно това като го вържеш с някаква идея, свързана с предния план, после се получава нещо много красиво. Човек влага персонална обработка, малко цветове и контраст", заяви Минков.



Астрофотографията е много комплексно хоби и много фактори трябва да се вземат предвид, когато снимаш. Пре астрофотографията не трябва да има луна, небето трябва да е чисто и да няма облаци. Локацията е важна. В София не може да се снима, трябва да се отдалечиш поне на 50-100 километра, за да няма светлино замърсяване. Това е техническа фотография. Светлият обектив - това е много важно. Подобна снимка може да се направи само веднъж в годината - през месец март. Тогава могат да се видят и зимната, и лятната арка на Млечния път.



"Изиска търпение и повече време на терен. Това ми отне над 36 часа подготовка. Този кадър е направен на широка поляна, оставих статива и той стоя 7-8 часа на едно конкретно място. Спах в колата", разказва Минков.



Така е направена снимката, която е селектирана. Тя е 360-градусова. Михаил споделя, че няма значение каква техника имаш, а каква идея. Какво различно можеш да предложиш на зрителя. Неговият проект за 360-градусова панорама на зимната и лятната арка на Млечния път му донася отличието от Capture the Atlas. Конкурсът се провежда за 6 поредна година и цели да открие перфектната фотография на звездите и небето. В селекцията се включват професионалисти от цял свят.



"Избират те. Аз нищо не съм направил освен да си направя кадъра. Тези 25 снимки, тези 25 фотографа са избрани измежду 3 000 кадъра на фотографи от цял свят. Популярността, която се дава е огромна наистина. Аз не очаквах. Беше като цунами, над 30 различни медии споделиха тази информация. Сред тях "National Geographic", "Гардиън“, CNN, BBC, Sky News Най-много ме радва, че до името на кадъра стои България. Оставям на страна моя личен успех, поставя България на астрофотографската общност, която е много голяма по света", добавя още той.



По професия Михаил Минков е графичен дизайнер. В момента астрофотографията му е само хоби. Ще видим дали ще се превърне в основна професия.



"Човешкото присъствие мащабира и е много важно. Обичам да има човешка фигура в кадрите ми. Дава мащаб на кадър и дава история на кадъра. Каква е историята, която човек разказва. Това прави разликата. Нещо, ако ти задържи вниманието за повече време е рядкост. Не мисля, че изкуствения интелект може да замести човешката креативност", казва Минков.