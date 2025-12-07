Теменужка Петкова.
По думите и стана ясно, че в понеделник ще заседава Националният съвет за тристранно сътрудничество, след което и Министерският съвет. Очакванията са проектобюджетът да бъде внесен в Народното събрание в понеделник следобед.
По думите по време на брифинга през почивните дни ще се работи по проектобюджетите на държавното обществено осигуряване (ДОО) и Националната здравноосигурителна каса.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.