Надежда Рангелова за Националната детска болница: Комуникацията с Министерството на здравеопазването е катастрофална
Без пряк достъп до информация
"Ние вече нямаме пряк достъп до информация и комуникация нито с министерството, нито със ЗИКДБ, следим отстрани за информация. Това, което стана ясно в публичното пространство, е, че има забавяне, тъй като графикът е бил индикативен. Да кажем, че това забавяне е в рамките на нормалното. За мен точната дата на строителството на детската болница не е основният проблем. От октомври миналата година обществената поръчка за проектиране е вече в Агенцията за обществени поръчки, чака се положително становище, за да може да бъде обявена", каза Надежда Рангелова от бившия Обществен съвет на Националната детска болница.
Ще бъде ли изпълнен докладът?
За нея големият въпрос е кога точно ще излезе обществената поръчка.
"Хубаво е в обществената поръчка да се види съответствие между това, че на 99% тази обществена поръчка ще покрива доклада, който беше одобрен след работата с испанската консултантска компания. Виждайки какво се случва в детското здравеопазване, съм склонна да вярвам, че ще имаме една сграда, която няма как да функционира. Това ще бъде свързано и с това да се чудим как да закрепим детските структури в страната. Виждате какво се случва в последните две седмици - отделение във Варна, екип с 35 години стаж, напуска заради невъзможност да лекуват", коментира Рангелова пред Bulgaria ON AIR.
Тя припомни, че директорът на Националната детска болница Благомир Здравков подаде оставка.
"Това, което ние сме видели като диалог с Министерството на здравеопазването за последната година, е категорично най-катастрофалната комуникация. Педиатрията би трябвало да е структурата, която да се развива, да гради нови модели, които ще се прехвърлят към болницата, а вместо това какво получаваме - голямо сътресение. Нито едно министерство няма административен ресурс, детското здравеопазване катастрофира. Това, което ние трябва да направим като граждани най-накрая, е да се ядосаме", настоя гостът.
На дневен ред стои въпросът как Министерството на здравеопазването ще подсигури кадрите за тази болница.
"Виждаме катастрофа след катастрофа в педиатрията - преминати са всички червени линии и е време да се поеме много ясен ангажимент за реформа в детското здравеопазване, която да обхваща цялото детско здравеопазване. Не може проблемите да се решат от парче на парче и от криза в криза. И естествено, че сме закъснели с реформата. Попитах всички болници в страната, които имат педиатрични структури, какви нужди са заявили по капиталовата програма на министерството. Година по година министерството получава искания от педиатрични структури в страната, които възлизат на обща стойност 182 млн. лв. за капиталови разходи", подчерта Надежда Рангелова.
По думите ѝ никой не е дал сигнал, че този проблем се задълбочава.
"Това е липса на управление. Лекарите не напускат само заради парите, а заради невъзможността да лекуват децата в качествени условия", изтъкна тя.
