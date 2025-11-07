ЗАРЕЖДАНЕ...
|Надежда Рангелова за НДБ: През 2029 г. сграда най-вероятно ще има, но МЗ трябва да реши въпроса като политики
Защо Общественият съвет подаде оставка
"С колегите показахме, че можем да свършим нещо като екип. През септември, след среща с г-жа Малинова, зададохме въпроса ще ни бъде ли предоставено заданието за проектиране за НДБ. Получихме отговор, че няма как да го получим", сподели Надежда Рангелова, която от вчера е бивш член на Съвета.
Обяснено им е, че предоставянето на информацията крие рискове за проекта.
"До това задание имат достъп много на брой други хора. В това задание трябва да се отрази ясно концепцията, която беше разработена как трябва да изглежда и да функционира тази детска болница. Това е задание за проектиране, дори не говорим за пари и нещо конкретно. На нас ни преля чашата. Това становище блокира нашата работа", обясни още Рангелова пред Bulgaria ON AIR.
Работата по детската болница вече в влиза в етап на много обществени поръчки, отбеляза тя.
Липса на прозрачност и комуникация
Надежда Рангелова е категорична, че има абсолютна липса на прозрачност, след като органът, създаден от министъра на здравеопазването с цел да гарантира прозрачност, е ограничен в достъпа на информация, която трябва да даде на обществото.
Тя даде конкретен пример, че от здравния министър Силви Кирилов идват ясни сигнали след неполучаването на отговори на зададени от тях въпроси.
Какво ще правят вече бившите членове на Обществения съвет
"Не сме си подали оставката с цел някой да ни моли да останем. Бяхме убедени, че ще я приемат с огромна радост. Контрол по работата не можем да упражняваме, можем да даваме гласност. Всички членове на съвета няма да се откажем да работим за НДБ и да даваме прозрачност на процеса. Ще бъде още по-трудно вече", заяви Рангелова.
Може още утре да бъде създаден нов обществен съвет с други членове, допусна тя.
Големите проблеми пред изграждането на болницата
кадровата кризалипсата на комуникация за обединяване на детските звена в Софияфинансирането на детската болницаправният статут на болницатаВече две години задаваме тези въпроси и не се работи по тях конкретно, изтъкна Рангелова.
По думите ѝ моделът на работа е: "Показваме, че правим нещо, колкото да прикрием нещата".
През 2029 г. сграда най-вероятно ще има, но МЗ трябва да реши въпроса като политики, на мнение е гостът.
Детските надбавки в евро – обидно ниски
10:19 / 05.11.2025
Дупничанин преби майстор заради некачествен ремонт
12:20 / 05.11.2025
Откриха мъртъв мъж в Кюстендил
10:37 / 05.11.2025
