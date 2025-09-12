Надежда Нейнски: Вече няма как България да бъде по средата на нищото, да не взима позиция

© Фокус Вече няма как България да бъде по средата на нищото, да не взима позиция. Ние или участваме в геополитическия дебат с ясна позиция, относно изходящо от своите национални интереси, или просто се превръщаме в обект на тази политика с всички последици, които може от това да произтече. Това коментира политикът, дипломат и министър на външните работи в правителството на Иван Костов Надежда Нейнски в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио "Фокус".



"Динамиката в международен план е толкова голяма, че както виждаме, в самия Европейски съюз вече се коментира решенията да бъдат взимани не с пълно мнозинство, а с квалифицирано мнозинство, така че да не могат отделни държави да се превърнат в пречка в развитието, особено по въпроси, които са свързани с сигурността, с борбата с престъпността, с тероризма и големите геополитически заплахи. Така че България няма как да бъде изключение и този нов политически сезон с още по-голяма острота очаквам да постави тези въпроси", каза още дипломатът.



Според Нейнски, основният тест за управляващите е дали те ще превърнат думите си в реални действия. Често обещанията се различават от делата, както показва примерът с евроатлантическата ориентация на правителството и едновременното посещение на вицепремиера Зафиров в Китай. България трябва да има ясна и последователна позиция и да бъде активна част от решенията в Европа и евроатлантическата общност.



Що се отнася до опозицията, тя определи ситуацията като по-сложна. В момента доминират антиевропейски и антиукраински позиции, но съществува и проевропейска опозиция, която трудно съчетава подкрепата за Европа с ролята си на опозиция по вътрешни въпроси. За нея ключово е да намери основа за обединение и да излъчва последователни и единни послания и действия.



"Вотовете на недоверие са инструмент в демократичните общества за иницииране на дебат и излагане на тези. Веднага правя съпоставка с авторитарните общества, където тази възможност очевидно е отнета. Отговорността на опозицията е изключително голяма, за да не превърне дебата единствено в повтаряне на някакви лозунги. Дори правителството да не бъде свалено, ти трябва да предложиш на обществото и на аудиторията, не само на своите привърженици, но и на онези, които се колебаят, алтернативност", каза още Нейнски.



"Преди да има по-добро правителство, трябва да има стабилно, ясно, проевропейско, проевроатлантическо мнозинство, което да осмисли членството ни в Европа и в НАТО", допълни тя.



"Въвеждането на еврото няма как да бъде спряно, защото като процедура то вече е в ход и решението е взето. Но онова, което може да се направи, е да се създаде хаос, т.е. да побългарим въвеждането на еврото. В случая ПП-ДБ и проевропейските политически сили трябва да покажат алтернативност в условието на прилагането на еврото", смята политикът.



По думите й, напоследък политическият живот се води основно чрез противопоставяне, без същински дебат по политики. Хората чуват повече какво не се иска, но не и какво се предлага като алтернатива. Опозицията трябва да представи конкретни политики, а не общи послания. В областта на правосъдието най-важното е да се гарантира законност, а ПП–ДБ, за които тази тема е кауза, следва ясно да очертаят конкретните стъпки и партньорите, с които ще ги реализират, когато получат шанс да управляват, коментира още Нейнски.