Надежда Нейнски.
По думите ѝ срещата е била посветена на хибридните атаки и дезинформация.
"България е близо до Западните Балкани, Украйна и Черно море по темата с хибридните атаки, която е изключително важна – особено в контекста на предстоящите парламентарни и президентски избори", допълни Нейнски.
"Опитите за поднасяне на фалшиви новини на първо място разколебават процеса на разширяването, прави се опит за отслабването на помощите към Украйна и дезинформацията цели всяване на страх сред хората", посочи тя.
