|Надежда Нейнски: Имаме нужда най-после това прословуто членство – в Шенген, в Европа, в НАТО, да се усети от хората
Тя даде за пример Орбан и Фицо.
"Аз знам, че има гласове в България, които се възхищават на Орбан и на Фицо. Сигурно, ако излезем по улиците, този градски бабаитлък да покажем характер за мнозина ще бъде примамлив, но винаги трябва да се тегли чертата и да се види какъв е плюсът".
"Доброто управление в България би дало на всички хора, независимо от техните политически пристрастия, много по-добри условия за живот. Имаме нужда от добро управление в различните сфери, което ще даде възможност най-после това прословуто членство – в Шенген, в Европа, в НАТО и така нататък, да се усети от хората, а не да остане въпрос само на чиста политика", смята Нейнски.
Според нея, ситуацията сега напомня на 1996 г., когато десните партии в България бяха силно разделени и не си говореха. Тогава НП изигра ролята на посредник и се стигна до създаването на Обединените демократични сили (ОДС). Въпреки че СДС можеше да управлява само, беше направен жест за обединение, което доведе до спечелване на изборите, съставяне на правителство и извършването на едни от най-сериозните реформи в страната.
"Не трябва да се изпитва носталгия по миналото, а да се гледа напред, още повече, че историята не се повтаря, или ако се повтаря, се повтаря като фарс. Трябва да си взимаме поуки, трябва да се води диалог между партиите център-дясно и да се намерят онези моменти в политиката и в ценностите, които ще ги направят консолидирани и сериозни в заявката си за властта", заключи дипломатът.
