Европа е единна по отношение на високите цени на горивата. Търсят се общи решения, България няма проблем с доставките, поне на този етап, защото голяма част от нашите доставки е идват от Ормузкия проток, те минават през Черно море.  Така че по отношение на доставките, а и по отношение на резервите, които ние имаме, нямаме проблем. Проблемът е с цените и трябва да се търсят общи решения в рамките на ЕС. Това заяви пред журналисти външният ни министър Надежда Нейнски.

"Подкрепата за Украйна и за недопускане на доставки от Русия към ЕС е много категорична. ЕС е абсолютно наясно, че всяко евро отиват за военната машина на Русия и за Европа приключването на войната в Украйна по начин, по който нейната териториална цялост, независимост и суверенитет се запазват, е приоритет", обясни тя. 

Според Нейнски светът е поставен в момента в много "деликатна ситуация". "Има различни конфликти - войната в Газа, войната в Украйна, проблемът в Ливан, проблемът в Иран, така че има много и различни сюжетни линии, които засягат сигурността на ЕС" каза тя. 

По нейни думи войната в Украйна трябва да продължава да стои на дневен ред.