Над 900 хил. лв. за обновяване на уличното осветление в Благоевград и шест села

© С проект по Националния план за възстановяване и устойчивост модернизират уличното осветление в Благоевград и в шест малки населени места. Той бе представен днес по време на пресконференция в сградата на Община Благоевград.



С общ бюджет от 905 622 лв. ще бъде подменено съществуващото улично осветление в ж.к. "Струмско“, ж.к. "Еленово“, ж.к. "Орлова чука“, ж.к. "Ален мак“, кв. "Грамада“, по бул. "Пейо Яворов“ и бул. "Васил Левски“ (в частта от кръговото кръстовище на бул. "Св. Димитър Солунски“ до ул. "Георги Попов“), както и в селата Еленово, Рилци, Бело поле, Селище, Изгрев и Церово.



Ще бъдат монтирани нови енергоспестяващи осветителни тела, ще се въведе система за централизирано управление и контрол, което ще гарантира по-малък разход на електроенергия и по-висока ефективност.



Подмяната на настоящите осветители с LED ще осигури необходимата осветеност съгласно националните стандарти, като едновременно с това ще донесе годишни финансови спестявания от над 168 хил. лв. и ще намали вредните емисии на въглероден диоксид.



Това разясниха днес по време на пресконференцията заместник-кметът по строителство, екология и европроекти инж. Светла Захариева, ръководителят на проекта Светослава Миткова и инж. Мария Колибарска – началник-отдел "Планиране на инвестиционната дейност и строителство“.



Модернизацията цели да подобри градската среда и да повиши качеството на живот на жителите на община Благоевград.



Срокът за изпълнение на проекта е до 31 октомври 2025 г.



Проект "Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление на населени места на територията на община Благоевград“ се реализира с финансовата подкрепа на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, Компонент 4 "Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция C4.I3 "Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“.