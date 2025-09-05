ЗАРЕЖДАНЕ...
|Над 900 хил. лв. за обновяване на уличното осветление в Благоевград и шест села
С общ бюджет от 905 622 лв. ще бъде подменено съществуващото улично осветление в ж.к. "Струмско“, ж.к. "Еленово“, ж.к. "Орлова чука“, ж.к. "Ален мак“, кв. "Грамада“, по бул. "Пейо Яворов“ и бул. "Васил Левски“ (в частта от кръговото кръстовище на бул. "Св. Димитър Солунски“ до ул. "Георги Попов“), както и в селата Еленово, Рилци, Бело поле, Селище, Изгрев и Церово.
Ще бъдат монтирани нови енергоспестяващи осветителни тела, ще се въведе система за централизирано управление и контрол, което ще гарантира по-малък разход на електроенергия и по-висока ефективност.
Подмяната на настоящите осветители с LED ще осигури необходимата осветеност съгласно националните стандарти, като едновременно с това ще донесе годишни финансови спестявания от над 168 хил. лв. и ще намали вредните емисии на въглероден диоксид.
Това разясниха днес по време на пресконференцията заместник-кметът по строителство, екология и европроекти инж. Светла Захариева, ръководителят на проекта Светослава Миткова и инж. Мария Колибарска – началник-отдел "Планиране на инвестиционната дейност и строителство“.
Модернизацията цели да подобри градската среда и да повиши качеството на живот на жителите на община Благоевград.
Срокът за изпълнение на проекта е до 31 октомври 2025 г.
Пресконференцията по проект "Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление на населени места на територията на община Благоевград“, финансиран по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, се проведе днес, 5 септември, в зала 101 на Общинска администрация – Благоевград.
Проект "Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление на населени места на територията на община Благоевград“ се реализира с финансовата подкрепа на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, Компонент 4 "Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция C4.I3 "Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“.
