Над 87% от търговците на дребно обещават цените да се запазят в следващите три месеца

© Фокус През август 2025 г. общият показател на бизнес климата остава приблизително на нивото си от предходния месец (от 20.6% на 20.2%). Повишение на показателя се наблюдава в промишлеността и сектора на услугите, докато в строителството и търговията на дребно е регистрирано понижение. Това показват последните данни на НСИ, цитирани от "Фокус".



Промишленост



Съставният показател "бизнес климат в промишлеността“ нараства с 0.9 пункта (от 17.4% на 18.3%) (виж фиг. 2) в резултат на подобрените очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Настоящата производствена активност се оценява от мениджърите като благоприятна, като и прогнозите за следващите три месеца са тя леко да се увеличи.



Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила продължават да бъдат основните пречки за развитието на бизнеса.



Преобладаващата част от мениджърите очакват продажните цени в промишлеността да останат без промяна през следващите три месеца.



Строителство



През август съставният показател "бизнес климат в строителството“ намалява с 3.0 пункта (от 27.9% на 24.9%) (виж фиг. 6), което се дължи на неблагоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно и очакванията им за строителната активност през следващите три месеца са по-умерени.



Основните фактори, ограничаващи дейността в сектора, са недостигът на работна сила и несигурната икономическа среда, следвани от цените на материалите.



Търговия на дребно



Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно“ се понижава с 1.4 пункта (от 25.0% на 23.6%) в резултат на резервираните оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно обаче прогнозите им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца се подобряват.



През последния месец се наблюдава нарастване на отрицателното влияние на фактора "несигурна икономическа среда“, който измества на второ място конкуренцията в бранша. На заден план остават недостатъчното търсене и недостигът на работна сила.



По отношение на продажните цени 87.3% от търговците на дребно предвиждат те да запазят своето равнище през следващите три месеца.



Услуги



През август съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите“ се увеличава с 0.8 пункта (от 15.1% на 15.9%) в резултат на по-позитивните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Мненията им относно очакваното търсене на услуги обаче остават неблагоприятни.



Най-сериозните затруднения за развитието на бизнеса продължават да бъдат несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила.



По-голяма част от мениджърите не предвиждат промяна в продажните цени в сектора на услугите през следващите три месеца.