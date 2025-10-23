ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Над 700 семейни аптеки застават зад обща кауза
Темата на първия урок е "Какво е аптека и за какво служи на хората“. В рамките на около 30 минути децата ще се запознаят по достъпен и увлекателен начин с ролята на аптеката и фармацевта в грижата за здравето. Урокът ще обясни как аптеката е специално място, в което хората намират подкрепа, консултация и помощ, когато са болни или искат да се погрижат за себе си. Малчуганите ще научат какво е работата на фармацевта, защо не всеки може да застане зад аптечния щанд и защо е важно лекарствата да не се възприемат като играчки.
За по-голяма нагледност ще бъдат показани безопасни мостри – празни кутийки от лекарства, витамини и чайове, блистери и капсули, както и ампули за физиологичен разтвор. С помощта на тези примери децата ще разберат по прост и забавен начин какво представляват различните лекарствени форми, защо са важни и защо трябва да се приемат само под контрол на възрастен и лекар.
"Смятаме, че е изключително важно децата да знаят какво е аптека, какво могат да намерят там и защо не бива да приемат лекарства без контрол от възрастен. Това е начин да ги предпазим и да изградим основи на отговорно отношение към здравето още в детските години“, коментира Пенка Минева – магистър-фармацевт, член на ИКМФ и собственик на семейна аптека в Пазарджик, която ще води първия урок.
"Фармацевтичната грижа не свършва на прага на аптеката. С подобни инициативи ние излизаме в общността, за да дадем знания и увереност на децата и техните семейства. Убедени сме, че това е инвестиция в бъдеще със здрава и информирана нация.“, допълни председателят на Инициативният комитет на магистър-фармацевтите Аделина Любенова.
Серията от образователни срещи "Мисия – Запознай се с аптеката“ ще продължи и в други населени места, за да достигне до повече деца и семейства.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
Три нови модерни каменни чешми красят вече Благоевград
10:28 / 21.10.2025
Кога ще отвори благоевградският коледен базар?
16:09 / 21.10.2025
Голям турски актьор с нова роля
22:24 / 21.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: