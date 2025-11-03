ЗАРЕЖДАНЕ...
|Над 70 на сто от лекарите в България считат, че заплащането трябва да е според извършената дейност и квалификация
Данните очертават ясни обществени нагласи: значителна част от българите подкрепят увеличаването на публичните средства за здравеопазване, но в същото време не са съгласни с повишаване на здравната вноска, а недоверието в контрола върху разходите остава критично високо.
"46% от българите подкрепят увеличаването на публичните средства за здравеопазване, като най-силно одобрение се отчита сред хората над 60 години, висшистите и жителите на столицата. В същото време 58% от българите не подкрепят повишаването на здравната вноска. Много високо е недоверието към контрола – 84% смятат, че той е недостатъчен“, коментира политологът Димитър Ганев от "Тренд“.
Зам.-председателят на БЛС д-р Иван Маджаров подчерта, че ролята на организацията е да отстоява устойчиви политики, дори когато те не печелят лесна подкрепа.
"Непопулярните мерки също са правилни. Нашата роля като БЛС е – дори когато обществото е скептично – да отстояваме професионални и устойчиви решения. Ако успеем да помогнем на управляващите да приложат смели политики, системата ще спечели. Редно е да стимулираме работещите и да престанем да наказваме активните лекари и лечебни заведения“, категоричен беше д-р Маджаров. Той припомни, че в системата работят близо 8 900 медицински практики и около 106 000 наети специалисти, и отбеляза, че финансирането трябва да бъде обвързано с качество и ефективност, а не с механично раздаване на бюджетни средства.
"Това не е критика към управляващите, а подкрепа – да им дадем професионален инструментариум и експертни решения. Да използваме средствата целево, за да се преструктурира системата и да се мотивират работещите“, допълни той.
Д-р Десислав Тасков – член на Комисията по здравеопазване допълни, че част от медицинските съсловия са изостанали в своето финансиране. Това не е популизъм, наложи се да дадем малко перспектива, за да можем да очакваме резултати“, допълни д-р Тасков.
В панела участваха още доц. Силви Кирилов – министър на здравеопазването, проф. д-р Григор Димитров, д-р Венелина Милева, доц. д-р Георги Тодоров д.м. и д-р Атанас Константинов. Здравният експерт Аркади Шарков беше модератор на панела.
Програмата на конгреса продължава с панели посветени на Здравните комуникации, Продължаващото медицинско обучение и др, съобщиха от БЛС. В закриващия ден на конгреса програмата е посветена на донорството и трансплантациите, модериран от проф. д-р Васил Михайлов, с участието на водещи експерти: Иванка Динева, д-р Сибила Маринова, д-р Валентин Маринчев, проф. д-р Красимир Янев и д-р Ивелина Георгиева.
