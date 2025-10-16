Новини
Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:13Коментари (0)38
© Фокус
Изплащаните добавки към пенсиите към края на миналата година са 770 844 или със 144  повече в сравнение с края на 2023 г. (770 700). Те се получават от 636 313 пенсионери (630 617 в края на 2023 г.), показват данните на НОИ.

От общия брой на добавките с най-голям относителен дял са т. нар. "вдовишки добавки“ по чл. 84 от КСО. Отпускат се на преживелия съпруг в размер 30 на сто (26,5% до 30.06.2024 г.) от пенсията/пенсиите на починалия съпруга.

Броят на тези добавки е 670 176 (в т.ч. 182 вдовишки добавки към учителски пенсии), получавани от 564 553 души. Броят на добавките, които се получават от жени (560 005 бр.), е пет пъти повече от добавките, които се получават от мъже (110 171 бр.). Средният размер на вдовишката добавка е 221,90 лв. (174,20 лв. в края на 2023 г.).

Данните показват, че мъжете получават по-високи пенсии от жените и съответно вдовишките добавки, изчислени от техните пенсии, също са по-високи. В края на 2024 г. вдовишката добавка при жените средно е 230,76 лв. (181,47 лв. в края на 2023 г.), а при мъжете – 176,82 лв. (137,75 лв. в края на 2023 г.).

Към края на 2024 г. към различни видове пенсии са изплатени 80 748 добавки за чужда помощ (70 541 бр. за 2023 г.). За сметка на ДОО са изплатени 59 086 добавки (73,2% от всички добавки за чужда помощ), а останалите 21 662 бр. (26,8%) – със средства от държавния бюджет.

Добавките по отменени закони вече не се отпускат, но отпуснатите продължават да се изплащат до отпадане на основанието за получаване, пише pariteni.bg. Към 31 декември 2024 г. са изплатени 513 добавки за старост (879 бр. в края на 2023 г.) и 13 609 миньорски добавки (14 860 в края на 2023 г.).

В края на 2024 г. са изплатени 5 925 добавки съгласно чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (6 255 бр. в края на 2023 г.), а на основание Указ № 1611 от 1985 г. на инвалидите от войните и по чл. 5 от Закона за ветераните от войните са изплатени 55 добавки на ветерани и доброволци от войните (102 бр. в края на 2023 г.).

