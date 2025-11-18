Росен Желязков, заместник-председателят на Народното събрание и председател на здравната комисия проф. д-р Костадин Ангелов, министърът на здравеопазването проф. д-р Силви Кирилов, управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски, представители на съсловните организации, над 800 лекари и др.
"Дигитализацията в здравеопазването не е лесен процес. Благодарение на неуморния труд на лекарите, днес имаме реална, жива, надеждна, интегрирана и модерна Национална здравноинформационна система, която обединява всички участници в екосистемата на здравето и която по нищо не отстъпва, а в някои отношения дори превъзхожда, европейските си аналози“, каза Филипова. По думите ѝ всички тези процеси в здравеопазването генерират огромно количество медицински данни, както и по-пълни и подредени електронни здравни досиета.
Данните показват, че над 21 000 лекари активно ползват приложението eRx, като през него са издадени над 2.5 млн. електронни бели рецепти. Общопрактикуващите лекари имат достъп до цялата медицинска история на пациентите от листите си през платформата doc.his.bg, а броят на гражданите, които ползват активно мобилното приложение еЗдраве се е утроил през последната година и достига 240 000.
Развитието на НЗИС продължава с дигитализация на още процеси в сектор "Болнична помощ“. Предстои разширяване на модул "Дългосрочна грижа“ с цел по-структурирано проследяване на хроничните заболявания, по-добра профилактика и повишена здравна култура на гражданите. "Националната здравноинформационна система има пълна технологична готовност за интеграция с Европейското здравно пространство“, каза още Мила Филипова.
