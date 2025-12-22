Над 60 дежурни екипа на Eлектроразпределение Юг са в готовност да реагират при необходимост по време на предстоящите коледни и новогодишни празнични дни. Дружеството има възможност за включване на допълнителен брой сътрудници и техника при извънредни зимни ситуации, както и да активира кризисен щаб.Като част от текущата подготовка за работа през зимата, дружеството е доставило по места техника, инструменти и материали с оглед осигуряване на авариен резерв. В това число влиза и доставка на специализирана механизация – високопроходими автомобили, автовишки, моторни шейни, както и АTV и UTV за труднодостъпните райони. Дежурните екипи поддържат връзка с денонощно функциониращия Диспечерски център за управление на електроразпределителната мрежа.